Horóscopo: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (23/2)

Data estelar: Lua cresce em Touro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

É evidente que a existência humana na civilização não é tão confortável quanto seria desejável, mas se por um momento contivermos nossa litania de queixas e lamentos e observarmos com relativa imparcialidade o mundo atual e o compararmos com a história, facilmente concluiríamos que nunca houve um mundo melhor do que esse em que existimos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Fica a questão, por que será que o humano prefere se agarrar ao sofrimento evidente que tem de administrar, o glorificando a tal ponto que o leve a sentenciar que o reino humano seja uma abominação, e que a natureza passaria muito bem se formos erradicados?É terrível descobrir que grande parte dos males do mundo é produto dessa visão negativa da realidade, que contribui à construção e sustentação das pessoas que se atrevem a perpetrar abominações.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Compartilhar suas experiências e conhecimento é uma condição que, se praticada, ampliará muito suas perspectivas futuras, não porque de imediato aconteça algo positivo, mas porque abrirá as portas de novos relacionamentos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há coisas que precisam ser feitas, sem importar se o momento seja propício ou não, porque foram proteladas tantas vezes que a essa altura do jogo não daria para fazer isso de novo. Foque naquilo que defenda seus interesses.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda não é tempo bom para você deslanchar todos seus projetos, há questões que requerem mais amadurecimento, e a vida, sempre generosa e compassiva, lhe apresenta limites que precisam ser respeitados. Ganhar tempo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aos poucos, mas de forma evidente, pessoas que foram importantes durante muito tempo andam se afastando, um pouco porque os mistérios da vida assim o dispõem e outro pouco porque você perdeu o interesse nelas. É por aí.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Apesar das contrariedades que as pessoas apresentam, continue você firme em suas intenções de se livrar de quanto peso houver amarrando sua alma a um passado que não é mais necessário reproduzir. Atitude firme e alegria na alma.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há questões que merecem ser enfrentadas, mas outras requerem transcendência, ou seja, você se tornar indiferente e continuar em frente apesar de que, em muitos momentos, essas toquem em nervos muito profundos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há males que continuariam se estendendo ao longo do tempo se você não tomasse uma atitude firme e os cortasse pela raiz. Ainda que sua alma continue cheia de dilemas a respeito de tudo, essa atitude se torna imprescindível.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Para você granjear a simpatia das pessoas com que pretende fazer algum tipo de acordo ou negócio, será necessário você conter seus impulsos e jogar um jogo diplomático, para que todos os interesses sejam contemplados.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Anda difícil focar naquilo que realmente pode trazer bons resultados, porque acontece tanta coisa ao mesmo tempo que sua alma fica distraída, encantada por um monte de perspectivas que, no fim, não acontecerão.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Fazer tudo do seu jeito, como sua alma gostaria, é uma pretensão legítima, mas nem sempre oportuna. Agora, por exemplo, seria interessante você fazer algumas concessões e se ajustar aos compromissos assumidos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ainda que sua alma esteja tentada a chutar o balde, nesta parte do caminho isso seria contraproducente. Por isso, busque uma forma de aliviar sua irritação que não comprometa seus planos, e continue se organizando.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A impaciência pode até parecer legítima, já que a alma se cansa de ter de protelar o usufruto de seus direitos, porém, essa continua sendo contraproducente nos resultados. Procure continuar se contendo, isso sim.