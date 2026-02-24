Horóscopo: confira o que os astros revelam para esta terça (24/2)

Data estelar: Lua quarto crescente em Gêmeos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A partir do momento em que as distâncias começaram a ser encurtadas pelas diversas vias de comunicação, entre o menino que corria com as mensagens, passando pelo rádio e a tv, até hoje em dia as telas do celular, nossa humanidade fica hipnotizada com essa magia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O encantamento se deve a que esses eventos materializam uma parte de seu próprio funcionamento mental, porque a mente produz imagens, sons e, inclusive, serve de comunicação à distância, com telepatia.

O problema da materialização das comunicações na tecnologia faz com que nossa humanidade, em vez de continuar desenvolvendo e aprimorando sua capacidade mental, ela a entrega a terceiros e esse é o princípio do emburrecimento, com todo respeito aos burros, que carecem do vício que caracteriza nossa humanidade, a preguiça.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aqueles assuntos que realmente importam, mas que raramente são colocados sobre a mesa, precisam ser tratados com urgência, porque os protelar significaria complicar demais o cenário. Certeza é que você não quer isso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os relacionamentos que giram em torno de interesses são necessariamente instáveis, porque as pessoas não se sentem motivadas a sustentar os laços, se por essas coisas da vida os interesses não dão certo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Puxe um pouco mais a sardinha para seu lado, porque nesta parte do caminho vale a pena você ser um pouco mais egoísta que o habitual, já que se você não defende seus interesses, as pessoas os atropelarão. Certeza.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O conhecimento liberta, mas antes disso é capaz de produzir tormentas emocionais bastante acentuadas, que deixam marcas indeléveis na alma. Esse é o preço da libertação, que parece alto, mas que vale a pena pagar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Algumas pessoas ajudam enquanto outras atrapalham, e todas elas estão juntas e misturadas no mesmo cenário, requerendo muito discernimento de sua parte para serem selecionadas. Este é o momento ideal para isso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As conexões sociais precisam ser revisitadas, porque sua alma anda achando que está tudo sobre suas costas, quando na verdade o peso poderia ser dividido e, assim, todo mundo sairia beneficiado. Em frente com isso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sempre haverá uma luz que oriente sua alma a tomar as iniciativas necessárias, não apenas para superar problemas, que infelizmente existem, como também os transcender com a motivação de se lançar à aventura.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Faça seu jogo, mas seja ciente de que não há garantia de esse ser totalmente bem-sucedido, porque há fatores que só virão à tona enquanto o seu jogo estiver em andamento. Por isso, se prepare para tudo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há pessoas que podem ajudar e estão bem dispostas para isso, mas se você não pedir essa ajuda, elas continuarão pensando que você não precisa dessa ajuda. É importante saber expressar a fragilidade que a alma sente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça em primeiro lugar tudo que seja relativo aos compromissos assumidos e você verá que sobrará tempo suficiente para se dedicar a outras coisas que, a princípio, sua alma acharia mais importantes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É oportuno você se apropriar de tudo e de todos que considerar necessário para seus planos, porém, é importante você fazer isso ciente de que não há garantia de absolutamente nada, mas são apostas que você deve fazer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Essa vontade louca de chutar o balde e mandar tudo para os ares pode até ser legítima e cheia de bons argumentos, mas não vai se concretizar, porque o alívio que ofereceria seria fugaz, e os problemas continuariam.