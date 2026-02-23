Met Gala 2026 revela tema oficial; confira!

Com o tema ‘Fashion Is Art’, o Met Gala revela detalhes da próxima edição marcada para maio - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O Met Gala 2026 já tem tema, conceito e anfitriões definidos e promete transformar o tapete vermelho do evento em uma galeria viva de arte, moda e corpo. Marcado para 4 de maio, em Nova York, o evento terá como tema oficial “Fashion Is Art” (“Moda é Arte”), que também será o código de vestuário da noite e o eixo conceitual da nova exposição do Costume Institute no Metropolitan Museum of Art.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A proposta vai além da estética. A edição de 2026 parte da ideia de que a moda é uma forma de arte encarnada no corpo, uma linguagem visual que dialoga com pintura, escultura e representação humana ao longo da história. A exposição da primavera, intitulada “Costume Art”, vai explorar essa relação entre vestuário, forma humana e arte clássica, reunindo peças de moda e obras artísticas em um mesmo percurso curatorial.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O projeto é liderado pelo curador Andrew Bolton, responsável pelo Costume Institute, e marca uma nova fase institucional do museu, com a inauguração das galerias dedicadas exclusivamente à moda. A mostra reunirá cerca de 400 objetos entre roupas e obras de arte, organizados em núcleos temáticos que abordam corpo, identidade, estética, envelhecimento, maternidade e representação, conectando diferentes épocas e linguagens visuais.

Além do conceito, o evento anunciou seus principais nomes. As co-presidentes do Met Gala 2026 serão Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour, figura central na história do baile beneficente. Já o comitê anfitrião será copresidido por Anthony Vaccarello e Zoë Kravitz, reunindo artistas, modelos, músicos, atletas e nomes da cultura contemporânea.

Entre os integrantes do comitê estão Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Sam Smith, Teyana Taylor, A’ja Wilson e Yseult, além de personalidades das artes visuais, moda e cinema. Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos também participam como presidentes honorários da edição.

Leia também: Primeira vilã leva Daphne Bozaski para longe da zona de conforto como atriz

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vogue (@voguemagazine)

O anúncio reposiciona a expectativa em torno do Met Gala. Em vez de apenas produções conceituais ou fantasias simbólicas, a proposta de “Moda é Arte” chama os convidados a traduzirem suas próprias narrativas estéticas em peças que dialoguem com história da arte, escultura, pintura, arquitetura e representação do corpo. A ideia é que cada look funcione como uma obra viva, em que o corpo deixa de ser apenas suporte e passa a integrar a própria obra.

Tradicionalmente, o Met Gala marca o início da temporada de moda global e define tendências estéticas e culturais que se espalham por passarelas, editoriais e redes sociais ao longo do ano. Em 2026, a expectativa de é que o evento aprofunde esse papel ao reposicionar a moda como linguagem artística central, não apenas como indústria ou espetáculo, mas como expressão cultural autêntica.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer