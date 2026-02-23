Clássicos das telonas que completam 30 anos em 2026 e merecem ser revistos

O ano de 2026 marcará uma data especial para os cinéfilos: o 30º aniversário de uma safra inesquecível de filmes lançados em 1996. Foi um período que consolidou gêneros, lançou franquias de sucesso e entregou roteiros que se tornaram referência na cultura pop, de blockbusters de ficção científica a suspenses inovadores.

Naquele ano, as salas de cinema foram tomadas por uma diversidade impressionante. O público viu o início de uma das maiores franquias de espionagem com Tom Cruise e também foi apresentado a uma nova forma de terror, que misturava sustos com autocrítica e humor. Filmes com roteiros ácidos e dramas emocionantes também se destacaram.

Essas produções não apenas foram sucesso de bilheteria, mas também influenciaram diretores e roteiristas nas décadas seguintes, provando que boas histórias resistem ao tempo. Revisitar essas obras é uma oportunidade de entender o cinema que moldou o final dos anos 90 e continua relevante até hoje.

Clássicos de 1996 para rever

“Independence Day”: o blockbuster que redefiniu os filmes de catástrofe com uma invasão alienígena em escala global. A trama acompanha a união da humanidade para lutar contra uma ameaça extraterrestre, com cenas de ação grandiosas que se tornaram um marco visual da década. Está disponível no Star+.

“Pânico”: o filme que revitalizou o gênero de terror slasher. Com um roteiro inteligente e autorreferente, a história do assassino Ghostface se tornou um ícone do cinema e deu origem a uma franquia duradoura. Pode ser visto na Max e no Globoplay.

“Trainspotting - Sem Limites”: um retrato cru e frenético da vida de um grupo de jovens viciados em heroína na Escócia. Dirigido por Danny Boyle, o longa se destacou pela trilha sonora marcante e estilo visual único, sendo um marco do cinema independente britânico. Atualmente, está no catálogo do Telecine.

“Fargo”: a obra-prima dos irmãos Coen que mistura suspense policial com humor ácido. A investigação de uma série de crimes em uma cidade coberta de neve rendeu o Oscar de melhor roteiro original. Disponível para aluguel no Prime Video e na Apple TV+.

“Missão: Impossível”: o primeiro capítulo da saga de ação estrelada por Tom Cruise como o agente Ethan Hunt. O filme estabeleceu o tom da franquia, com cenas de espionagem e acrobacias impressionantes que continuam sendo sua marca registrada. Pode ser encontrado no Star+ e na Max.

“Jerry Maguire - A Grande Virada”: a comédia dramática que eternizou frases como “Show me the money!”. A história de um agente esportivo em busca de redenção, interpretado por Tom Cruise, conquistou o público e a crítica, garantindo um Oscar de ator coadjuvante para Cuba Gooding Jr. O título faz parte do catálogo da Netflix.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.