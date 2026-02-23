Conheça o The Pretty Reckless, banda que abre shows do AC/DC no Brasil

Quinze anos após a última passagem pelo Brasil, o AC/DC se apresenta em São Paulo nesta terça e sexta-feira (24 e 28/2), além de um show em 4 de março. A noite contará com abertura do The Pretty Reckless, que acompanha os australianos em toda a turnê.

Criada em Nova York em 2009, a banda é formada por Taylor Momsen (vocais e guitarra rítmica), Ben Phillips (guitarra solo), Mark Damon (baixo) e Jamie Perkins (bateria). The Pretty Reckless lançou quatro álbuns de estúdio até o momento, com destaque para Death by Rock and Roll (2021), trabalho mais recente e amplamente elogiado.

Antes de se dedicar integralmente à música, Momsen construiu uma carreira como atriz. Entre seus papéis mais conhecidos estão Cindy Lou Who em O Gricnh e Jenny Humphrey na série Gossip Girl — da qual também participou da trilha sonora. Aos 32 anos, ela soma experiência nas telas à trajetória consolidada nos palcos.

O grupo surgiu inicialmente sob o nome The Reckless, ainda em 2009, com formação distinta da que se firmaria no ano seguinte. A entrada de Ben Phillips foi decisiva não apenas para a sonoridade das guitarras, mas também para a parceria criativa nas composições, conexão viabilizada pelo produtor Kato Khandwala — que trabalhou com nomes como Blondie, Paramore e My Chemical Romance, e morreu em 2018.

O disco de estreia, Light Me Up (2010), ganhou projeção impulsionado pelo single Make Me Wanna Die, incluído na trilha do longa Kick-Ass: Quebrando Tudo. Desde então, a banda acumulou resultados expressivos: 5º lugar na parada dos Estados Unidos com Going to Hell (2014), 6ª posição no chart britânico com Death by Rock and Roll, single de platina nos EUA e Canadá com Heaven Knows e oito músicas no topo do ranking Mainstream Rock, dedicado ao gênero.

Essa não é a primeira vez que o grupo se apresenta em solo brasileiro. Ao longo da carreira, o The Pretty Reckless esteve duas vezes no país: em 2012, durante a The Medicine Tour, e em 2017, na turnê do álbum Who You Selling For.

A aproximação com o AC/DC se consolidou quando a banda liderada por Momsen foi escolhida para abrir a turnê Power Up, realizada entre 2024 e 2025 na América do Norte, Europa e Oceania — excursão que reuniu mais de três milhões de espectadores ao redor do mundo.

Para a artista, a relação com o AC/DC ultrapassa o profissional. “São incríveis, tão rock’n’roll e depois tão gentis e acolhedores”, disse em entrevista ao podcast The Mistress Carrie, destacando que a banda “fez amigos para a vida toda”. Momsen ainda comentou sobre o impacto de acompanhar a banda: “Eu sei que eles inventaram o rock’n’roll, mas ver isso toda noite te acerta na cara. Me sinto tão honrada e abençoada de estar na estrada com eles e ter um ótimo relacionamento”, afirmou ao Loudwire.

Durante a turnê europeia do AC/DC em 2022, Momsen protagonizou um episódio inusitado: enquanto se apresentava em Sevilha, foi mordida por um morcego em pleno palco, só percebendo a situação após os alertas da plateia e a confirmação da equipe médica, o que a levou a iniciar tratamento antirrábico preventivo. O susto rapidamente se transformou em piada interna da estrada, rendendo-lhe o apelido de “Batgirl”, dado pelos integrantes do AC/DC, segundo ela relatou à revista Metal Hammer.