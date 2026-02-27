Sarau Psicodélico movimenta a Biblioteca Nacional neste sábado (28/2)

É pela atuação de Cida Sann que, há 22 anos e mais de 750 edições, o Sarau Psicodélico ocorre. Além de organizar, ela confecciona os cenários, declama poesia e, desta vez, também vai expor 40 quadros que resumem a trajetória nas artes visuais. O evento está marcado para sábado (28/2), a partir das 17h, na Biblioteca Nacional. As bandas The Jamk, Malida, Mundo Genérico, Walkagain, Seu Roque Tupinambá, Subinstante, Breena e Pedras do Deserto também se apresentam.
Os temas das pinturas, que transitam entre abstrato e figurativo, são a natureza e a paisagem urbana remodelada. “A natureza, as cores, as pinceladas, é tudo livre, sem pensar se vai ficar retinho, quadradinho ou redondinho. Nasceu da necessidade que eu já tinha de querer algo no meu cenário”, explica Cida Sann.
O Sarau Psicodélico é uma iniciativa cultural independente voltada à valorização da produção artística, ao incentivo à criação autoral e à ampliação do acesso à cultura. “É rock, poesia, artes plásticas e espiritualidade intensa”, define Cida Sann. O guitarrisra Torvax, marido de Sann, também é um dos organizadores.
Sarau Psicodélico, na Biblioteca Nacional, neste sábado (28/2), a partir das 17h. Entrada gratuita.
*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco