Mostra gratuita de cineasta americano chega ao CCBB na próxima terça (3/3)

A Mostra Todd Haynes leva ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), entre 3 e 22 de março, 23 filmes. Entre eles, estão longas dirigidos pelo cineasta estadunidense e que o influenciaram. Longe do paraíso (2002), Carol (2015) e Segredos de um escândalo (2023), além de Jeanne Dielman (1975), de Chantal Akerman, Uma mulher sob influência (1974), de John Cassavetes; Desencanto (1945), de David Lean e Canção de amor (1950), de Jean Genet, são alguns dos destaques.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Caixa Cultural realiza oficina gratuita de escrita criativa

A curadoria é de Carol Almeida e Camila Macedo, e a idealização, coordenação geral e produção executiva de Hans Spelzon. A mostra também chama atenção para a colaboração recorrente entre Todd Haynes e o montador brasileiro Affonso Gonçalves. Gonçalves assinou a montagem de filmes do diretor, como Carol (2015), The Velvet Underground (2021) e Segredos de um escândalo (2023).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular





Serviço:

Mostra Todd Haynes, de 3 a 22 de março, no CCBB. Entrada gratuita, com ingressos disponíveis 1h na bilheteria física antes das sessões. Confira a programação completa:





Terça-feira (3/3)

18h30 - Sessão apresentada (Mariana Souto) + Não estou lá (I'm not there, Todd Haynes, 2007, 135 minutos, EUA / ALE, digital) - 12 anos





Quarta-feira (4/3)

16h30 - Sem fôlego (Wonderstruck, Todd Haynes, 2017, 116 minutos, EUA, digital) - 10 anos

19h00 - Segredos de um escândalo (May December, Todd Haynes, 2023, 117 minutos, EUA, digital) - 16 anos





Quinta-feira (5/3)

16h30 - O preço da verdade (Dark waters, Todd Haynes, 2019, 126 minutos, EUA, digital) - 12 anos

19h00 - Sessão apresentada (Ana Caroline Brito) + Carol (Carol, Todd Haynes, 2015, 118 minutos, EUA / GBR, digital) - 14 anos





Sexta-feira (6/3)

17h30 - Tudo que o céu permite (All that heaven allows, Douglas Sirk, 1955, 89 minutos, EUA, digital) - 16 anos

19h15 - Longe do paraíso (Far from heaven, Todd Haynes, 2002, 107 minutos, EUA / FRA, digital) - 14 anos





Sábado (7/3)

16h00 - The Velvet Underground (The Velvet Underground, Todd Haynes, 2021, 121 minutos, EUA, digital) - 16 anos

18h15 - Velvet Goldmine (Velvet Goldmine, Todd Haynes, 1998, 123 minutos, GBR / EUA, digital) + Sessão comentada (Parceria Cinebeijoca) - 18 anos





Domingo (8/3)

15h15 - Uma mulher sob influência (A woman under the influence, John Cassavetes, 1974, 146 minutos, EUA, digital) - 16 anos

18h00 - Mal do século (Safe, Todd Haynes, 1995, 119 minutos, EUA / GBR, digital) + Sessão comentada (Parceria Cinebeijoca) - 14 anos





Terça-feira (10/3)

17h00 - Jeanne Dielman (Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, Chantal Akerman, 1975, 201 minutos, BEL / FRA, digital) - 16 anos





Quarta-feira (11/3)

18h30 - Canção de amor (Un chant d’amour, Jean Genet, 1950, 26 minutos, FRA, digital) + Veneno (Poison, Todd Haynes, 1991, 85 minutos, EUA, digital) + Sessão comentada (Marcus Azevedo) - 18 anos





Quinta-feira (12/3)

17h30 - Desencanto (Brief encounter, David Lean, 1945, 86 minutos, GBR, digital) - 14 anos

19h15 - Carol (Carol, Todd Haynes, 2015, 118 minutos, EUA / GBR, digital) - 14 anos





Sexta-feira (13/3)

19h00 - O suicídio (The suicide, Todd Haynes, 1978, 22 minutos, EUA, digital) + Assassinos: um filme sobre Rimbaud (Assassins: a film concerning Rimbaud, Todd Haynes, 1985, 43 minutos, EUA, digital) + Peggy e Fred no inferno: o prólogo (Peggy and Fred in hell: the prologue, Leslie Thornton, 1984, 20 minutos, EUA, digital) + Sessão comentada (Carol Almeida) - 16 anos





Ssábado (14/3)

10h00 - Curso "Uma leitura da in/visibilidade lésbica a partir de 'Carol', de Todd Haynes" - 16 anos

17h00 - Debate 1: Donas de casa encarceradas nas estratégias melodramáticas de Todd Haynes, com Emilia Silberstein, Lila Foster e mediação de Carol Almeida (com LIBRAS) - 16 anos

19h00 - Segredos de um escândalo (May December, Todd Haynes, 2023, 117 minutos, EUA, digital) - 16 anos





Domingo (15/3)

10h00 - Curso "Uma leitura da in/visibilidade lésbica a partir de 'Carol', de Todd Haynes" - 16 anos

16h00 - O medo devora a alma (Angst essen Seele auf, Rainer Werner Fassbinder, 1974, 93 minutos, ALE, digital) - 16 anos

18h00 - Longe do paraíso (Far from heaven, Todd Haynes, 2002, 107 minutos, EUA / FRA, digital) + Sessão comentada (Letícia Bispo) - 14 anos





Terça-feira (17/3)

18h30 - Sessão com acessibilidade - Carol (Carol, Todd Haynes, 2015, 118 minutos, EUA / GBR, digital) + Conversa com a curadoria - 14 anos





Quarta-feira (18/3)

19h00 - O preço da verdade (Dark waters, Todd Haynes, 2019, 126 minutos, EUA, digital) - 12 anos





Quinta-feira (19/3)

17h00 - Jollies (Jollies, Sadie Benning, 1991, 11 minutos, EUA, digital) + Dottie leva

palmadas (Dottie gets spanked, Todd Haynes, 1993, 30 minutos, EUA, digital) +

Primavera (Primavera, Fábio Ramalho, 2017, 24 minutos, BRA, digital) + Sessão

comentada (Camila Macedo) - 16 anos

19h15 - Canção de amor (Un chant d’amour, Jean Genet, 1950, 26 minutos, FRA,

digital) + Veneno (Poison, Todd Haynes, 1991, 85 minutos, EUA, digital) - 18 anos

Sexta-feira (20/3)

17h00 - Vento seco (Vento seco, Daniel Nolasco, 2020, 110 minutos, BRA, digital) -

18 anos

19h00 - Velvet Goldmine (Velvet Goldmine, Todd Haynes, 1998, 123 minutos, GBR /

EUA, digital) - 18 anos

Sábado (21/3)

17h00 - Debate 2: O legado de Todd Haynes para os novíssimos cinemas queer, com

Mike Peixoto, Marisa Arraes e mediação de Camila Macedo (com LIBRAS) - 16 anos

19h00 - Mal do século (Safe, Todd Haynes, 1995, 119 minutos, EUA / GBR, digital) -

14 anos

Domingo (22/3)

16h00 - The Velvet Underground (The Velvet Underground, Todd Haynes, 2021, 121

minutos, EUA, digital) - 16 anos

18h15 - Não estou lá (I'm not there, Todd Haynes, 2007, 135 minutos, EUA / ALE,

digital) - 12 anos