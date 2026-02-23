Banda brasiliense P-40 lança EP 'Onde tudo se encontra'

A banda brasiliense P-40 lança o EP Onde tudo se encontra, trabalho com seis faixas autorais. O projeto, que explora as relações parentais no mundo contemporâneo e propõe reflexões sobre contextos urbanos marcados por desafios sociais, já está disponível nas plataformas de streaming.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O EP é composto pelas canções Encruzilhada, 7 de Abril, Quanto tempo faz (versão especial), Pare o mundo, Quando a música toca e Mundo da Lua, e tem sonoridade que transita entre rock e outros elementos urbanos. A faixa principal, Encruzilhada, tem participação do rapper, ator e cineasta brasiliense Marquim, conhecido pela participação no filme Branco sai, preto fica, de Adirley Queirós.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício reage a pressão por estreia como ator

A letra de Encruzilhada destaca a realidade vivida por pais e filhos moradores das periferias brasileiras, contexto que leva ao envolvimento de jovens em situações violentas e de perdas precoces. Onde tudo se encontra é o primeiro EP da banda P-40, formada em Brasília em 2019.