Banda brasiliense P-40 lança EP 'Onde tudo se encontra'

'Onde tudo se encontra' é o primeiro EP da banda brasiliense P-40, formada em 2019; projeto já está disponível nas plataformas digitais

Banda brasiliense P-40 lança EP 'Onde tudo se encontra' - (crédito: Divulgação)

A banda brasiliense P-40 lança o EP Onde tudo se encontra, trabalho com seis faixas autorais. O projeto, que explora as relações parentais no mundo contemporâneo e propõe reflexões sobre contextos urbanos marcados por desafios sociais, já está disponível nas plataformas de streaming

O EP é composto pelas canções Encruzilhada, 7 de Abril, Quanto tempo faz (versão especial), Pare o mundo, Quando a música toca Mundo da Lua, e tem sonoridade que transita entre rock e outros elementos urbanos. A faixa principal, Encruzilhada, tem participação do rapper, ator e cineasta brasiliense Marquim, conhecido pela participação no filme Branco sai, preto fica, de Adirley Queirós

A letra de Encruzilhada destaca a realidade vivida por pais e filhos moradores das periferias brasileiras, contexto que leva ao envolvimento de jovens em situações violentas e de perdas precoces. Onde tudo se encontra é o primeiro EP da banda P-40, formada em Brasília em 2019.

Correio Braziliense

postado em 23/02/2026 18:48 / atualizado em 23/02/2026 18:48
