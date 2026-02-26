Solange causa polêmica ao falar sobre Ana Paula no BBB: "Deus não deu filhos"





A atriz Solange Couto voltou ao centro de uma controvérsia nesta quinta-feira (26/2) após declarações feitas durante uma conversa com Babu Santana repercutirem negativamente nas redes sociais. O diálogo envolvia comentários sobre Ana Paula Renault e rapidamente ganhou grande alcance entre internautas e fãs do reality.

Durante o bate-papo, Babu Santana questionou a postura da ex-aliada no jogo e afirmou: Uma sentença de uma pessoa que diz que tá jogando junto com você, e que diz que não tá do seu lado Diz que não gosta de gente. Veio fazer o que aqui?. Na sequência, Solange Couto fez a declaração que provocou maior reação do público. Quando Deus não deu filhos a ela, é porque sabe que ela não teria capacidade de amar alguém, já que ela não gosta de gente. Um filho seria gente. Ela daria o alimento do próprio corpo?, disse a atriz.

Reação nas redes sociais

O trecho rapidamente circulou no Instagram, onde a equipe de Ana Paula Renault publicou o vídeo e criticou o conteúdo das falas. No posicionamento oficial, os administradores da jornalista afirmaram que as declarações extrapolam o contexto do programa.

Solange Couto afirmou que Deus não deu filhos para Ana Paula porque ela não tem capacidade de amar. As falas só pioram e ultrapassam cada vez mais os limites do jogo. Lastimável, diz a nota divulgada pela equipe da ex-participante. A repercussão segue intensa nas redes sociais.