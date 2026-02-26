Andressa Urach aciona Justiça após ataques aos filhos na web - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Andressa Urach usou as redes sociais nesta última quarta-feira (25), e se manifestou em torno dos ataques aos seus filhos, Arthur, de 20 anos, e Leon, de 4, fruto de relacionamentos distintos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Através de um vídeo publicado no Instagram, a ex-vice Miss Bumbum revelou que já tomou medidas legais contra os comentários ofensivos. "Sempre deixei passar quando os ataques eram contra mim. Sempre fui eu contra o mundo. E eu aguentava. Mas quando envolve meu filho, não é mais sobre mim", iniciou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Existe uma diferença muito clara entre crítica e crime. Opinião é direito. Mentira, difamação e ataque têm consequência", escreveu Andressa Urach. "Mais de 20 notificações extrajudiciais já foram enviadas. Queixas-crime já foram protocoladas. E novas medidas estão em andamento", declarou ela.

"Internet não é terra sem lei"

"A internet não é terra sem lei. Print é prova. IP é rastreável. E todos respondem pelo que publicam. Eu sempre fui forte. Mas mãe é outra coisa. E dessa vez, vai até o fim", disparou a criadora de conteúdo adulto.

O post Andressa Urach aciona Justiça após ataques aos filhos na web: Internet não é terra sem lei foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.