Andressa Urach aciona Justiça após ataques aos filhos na web

Criadora de conteúdo adulto envia notificações extrajudiciais contra ofensores de seus filhos

Andressa Urach aciona Justiça após ataques aos filhos na web - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Andressa Urach aciona Justiça após ataques aos filhos na web - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Andressa Urach usou as redes sociais nesta última quarta-feira (25), e se manifestou em torno dos ataques aos seus filhos, Arthur, de 20 anos, e Leon, de 4, fruto de relacionamentos distintos.

Através de um vídeo publicado no Instagram, a ex-vice Miss Bumbum revelou que já tomou medidas legais contra os comentários ofensivos. "Sempre deixei passar quando os ataques eram contra mim. Sempre fui eu contra o mundo. E eu aguentava. Mas quando envolve meu filho, não é mais sobre mim", iniciou.

"Existe uma diferença muito clara entre crítica e crime. Opinião é direito. Mentira, difamação e ataque têm consequência", escreveu Andressa Urach. "Mais de 20 notificações extrajudiciais já foram enviadas. Queixas-crime já foram protocoladas. E novas medidas estão em andamento", declarou ela.

"Internet não é terra sem lei"

"A internet não é terra sem lei. Print é prova. IP é rastreável. E todos respondem pelo que publicam. Eu sempre fui forte. Mas mãe é outra coisa. E dessa vez, vai até o fim", disparou a criadora de conteúdo adulto.

Por Observatório dos Famosos
postado em 26/02/2026 09:04
