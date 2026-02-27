Bobby J. Brown, de 'The Wire', morre aos 62 anos após incêndio em celeiro nos EUA

A morte de Bobby J. Brown gerou comoção aos fãs de The Wire e da TV americana. - (crédito: Reprodução)

O ator Bobby J. Brown morreu aos 62 anos após um incêndio em um celeiro no estado de Maryland, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por familiares e pelas autoridades locais. De acordo com o Gabinete do Médico Legista, a causa da morte foi inalação de fumaça e queimaduras térmicas extensas, classificado oficialmente como um acidente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo relatos da família, o fogo começou enquanto o ator tentava ligar um veículo dentro do celeiro. Durante o incidente, ele pediu ajuda para conter as chamas, mas o incêndio se espalhou rapidamente. Quando os parentes chegaram ao local, o celeiro já estava completamente tomado pelo fogo. A esposa Arlene Brown sofreu queimaduras graves ao tentar resgatá-lo e foi socorrida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Natural de Washington, D.C., onde nasceu como Robert Joseph Brown, o ator iniciou sua trajetória profissional como boxeador amador antes de migrar para a atuação. A mudança de carreira o levou a integrar produções importantes da televisão norte-americana, com destaque para a série The Wire, da HBO, em que interpretou o policial Bobby Brown, personagem associado ao núcleo de Baltimore e lembrado pelo público da produção.

Bobby também participou de outras séries de destaque, como Law & Order: SVU e We Own This City, consolidando uma carreira marcada por personagens ligados ao universo policial e urbano.

Colegas e agentes do ator destacaram sua dedicação ao trabalho, disciplina e compromisso com a profissão, além do respeito que conquistou nos bastidores das produções em que atuou. A morte de Bobby J. Brown gerou comoção entre fãs de The Wire e da televisão americana, especialmente entre aqueles que acompanharam sua trajetória desde os primeiros trabalhos até as produções mais recentes.

O caso segue encerrado pelas autoridades como um acidente doméstico, sem indícios de crime.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia