A Transições Companhia de Dança promove espetaculos de dança gratuitos

Espetáculo com 20 bailarinos será apresentado no Plano, Samambaia e em Planaltina no mês de março. - (crédito: Marcello Candido Fotos)

No próximo dia 7 de março a Transições Cia de Dança promove o espetáculo Na pegada popular, no coração do Brasil, em três regiões de Brasília: Plano Piloto (teatro Nacional), Samambaia (Complexo Cultural de Samambaia) e Planaltina (Complexo Cultural de Planaltina). A obra traz 11 coreografias que dão vida a personagens do imaginário popular para narrar a força e a importância da cultura nordestina na construção do povo brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Andressa Urach expõe luta contra transtorno e faz forte desabafo

A obra tem base na literatura de Mário de Andrade e é uma celebração aos que ajudaram a Oscar Niemeyer com os rascunhos da capital. Para o diretor artístico do grupo Leandro Lira, o espetáculo é nada mais do que o manifesto e o lugar sagrado do brinquedo popular que a Transições encontrou para chamar de lar. “É aqui que reafirmamos que a nordestinidade é cultuar suas raízes e identidades”.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A iniciativa de levar o espetáculo para três cidades do DF veio do bom resultado alcançado anteriormente pelo grupo, que, no último ano, se apresentou com sucesso no Gama. Foi notória a aceitação e adesão do público e isso motivou a equipe a apresentar a obra com novas adaptações, contribuindo para a multiplicação cultural e promovendo a formação de novos de artistas periféricos através da apresentação.

Serviço

Na pegada popular, no coração do Brasil

Dia 7 de março, a partir das 20h no teatro Nacional. Dia 14 de março no Complexo Cultural de Samambaia, a partir das 15h. Dia 21 de março no Complexo Cultural de Planaltina, a partir das 20h. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.