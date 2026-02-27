Mendonça autoriza deslocamento de Vorcaro para depor em comissão

O banqueiro foi preso em novembro do ano passado, no aeroporto de Guarulhos, quando tentava deixar o país em um avião particular - (crédito: Arquivo pessoal)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça autorizou, nesta sexta-feira (27/2), que a Polícia Federal adote todos os procedimentos de segurança necessários para o deslocamento do ex-banqueiro Daniel Vorcaro na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. O dono do Banco Master cumpre prisão domiciliar após ter sido solto por decisão da Justiça.

A autorização atende a um pedido do presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL). Vorcaro poderá comparecer à oitiva em 10 março (terça-feira), às 11h. Ele não é obrigado a prestar depoimento.

Mendonça reforçou a comunicação urgente à presidência da CAE, à Polícia Federal e à defesa do banqueiro "para que sejam adotadas as providências necessárias ao eventual deslocamento do investigado ao Senado Federal".

O magistrado determinou que o deslocamento deverá ser feito em aeronave da Polícia Federal ou em voo comercial.

"Reitera-se expressamente a determinação para que a Polícia Federal fixe as condições logísticas do transporte e do retorno ao local de custódia, em aeronave da própria instituição ou comercial de carreira, com segurança e vigilância contínua policial por meio de escolta apropriada, sendo vedado o deslocamento em qualquer aeronave particular", diz o documento.

Na semana passada, a defesa de Daniel Vorcaro comunicou à CPI do INSS que o ex-banqueiro não iria prestar o depoimento marcado para 23 de fevereiro. A decisão foi tomada após André Mendonça ter desobrigado o comparecimento do executivo à comissão.

Daniel Vorcaro é alvo da operação da Polícia Federal Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos. Ele foi preso em novembro do ano passado, no aeroporto de Guarulhos, quando tentava deixar o país em um avião particular com destino a Malta.