Kleber Mendonça Filho é o entrevistado em novo episódio de "Cineastas"

Série divulga bastidores da produção "O agente Secreto", que concorre a quatro categorias no Oscar - (crédito: Divulgação)

Diretor de O agente secreto, Kleber Mendonça Filho revela bastidores do processo de produção do filme, além de analisar a própria trajetória artística, no novo episódio da série Cineastas. A segunda temporada da produção estreia neste domingo (1/3), na plataforma CurtaOn - Clube de Documentários. Episódios com Gabriel Mascaro, diretor de O último azul e Anna Muylaert, diretora de Durval discos, também entram no catálogo.

Com 10 episódios, a série revela o processo criativo dos realizadores e apresenta ideias, influências e a paixão pela sétima arte. Quem conduz a conversa é o diretor Hermes Leal (A lei e o medo/A Imagem do Brasil). Bacurau, Aquarius e O som Ao redor são debatidos.

Os outros sete episódios estarão no streaming em abril, nos dias 1º (Andrucha e Sandra Kogut) e 8 (Jefferson De, João Batista de Andrade, Lírio Ferreira, Laís Bodanzky e Julio Bressane). A primeira temporada está disponível na íntegra no streaming. A produção é Viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e chega ao canal de televisão Curta! em 29 de abril, com exibições semanais.