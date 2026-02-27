Fãs se reúnem no fim de semana para celebrar os 30 anos de Pokémon

O Pokémon TCG cresceu muito no Brasil durante a pandemia e ganhou um status grande no país, formando várias comunidades. - (crédito: Mariana Menhô/CB)

Neste domingo (1/3), o Conjunto Nacional vai receber um evento especial para comemorar o Pokémon Day. Em 2026, a franquia de monstrinhos da Nintendo completa 30 anos de existência. O evento tem como público-alvo os jogadores de Trading Card Game, o jogo de cartas do Pokémon.

No Brasil, o hobby começou nos anos 1990 e retornou com um boom de vendas durante a pandemia, impulsionado pelas redes sociais, principalmente no TikTok. Além do costumeiro jogo de cartas, o TCG também se tornou febre por conta das raridades de cada item, que têm artes e brilhos variados.

O Pokémon Day simboliza o lançamento dos primeiros jogos da franquia e, com o passar dos anos, tornou-se uma data importante para os apaixonados pelo anime. Durante três décadas, a Nintendo vem conquistando o coração de pais, filhos e amigos em torno de uma mesma paixão. Em Brasília, esse dia pode ser comemorado no Encontro Pokémon BSB, que completa um ano de atividades, reunindo pessoas para troca de cartas, batalhas estratégicas e fortalecendo a comunidade que curte card games na cidade.

Encontro

Lívia Figueredo saiu do interesse de lojista, para o interesse lojistíco com o Encontro Pokémon BSB. (foto: Mariana Menhô/CB)

Tudo começou com a vendedora de loja de departamento geek, Lívia Figueiredo, que descobriu, no local onde trabalhava, uma caixa misteriosa que continha algo que valia mais de R$ 1,5 mil. Na caixa, havia apenas uma carta, o que a impressionou e a fez começar a se interessar e pesquisar sobre o universo de Pokémon, percebendo cada vez mais o apreço dos fãs pelos produtos da Nintendo, o que também a cativou.

João Cicon entrou no meio por mera curiosidade e acabou fazendo parte da comunidade do TCG. (foto: Mariana Menhô/CB)

Lívia classifica a comunidade que participa do Encontro Pokémon BSB como muito diversa, desde crianças até famílias completas: “Me surpreendendo a cada primeiro domingo do mês que passa, ela me surpreende cada vez mais. Porque eu consigo ver o quão diverso é o nosso evento, quão diverso é o nosso grupo. (...) Por exemplo, pessoas que são de nichos muito diferentes, mas que o Pokémon une. Então, por exemplo, a gente tem um pai aqui que, ele e o filho, são pescadores. Eles passam os finais de semana no pantanal pescando e tudo mais, mas, no primeiro domingo do mês, eles estão aqui com a gente por conta do Pokémon”.

O próximo encontro tem uma data especial para os fãs da franquia, com a comemoração do Pokémon Day, e Lívia destaca que a programação vai ser especial para os jogadores de TCG que comparecerem ao evento. Das 15h às 18h, o Jardim Urbano, no 3º piso do Shopping Conjunto Nacional, será transformado em um verdadeiro ponto de encontro para quem ama o universo Pokémon, com espaço livre para troca de cartas, batalhas entre jogadores, montagem e organização de decks, além da integração entre colecionadores e fãs. Se você guarda aquela carta rara como um tesouro ou está começando agora sua jornada, o evento é para todos os níveis de treinadores. A participação será mediante cadastro no aplicativo do shopping, e os inscritos concorrerão ao sorteio de pacotes de cartas Pokémon.

Serviço:

Encontro Pokémon BSB

Data: 1º de março

Hora: a partir das 15h

Local: Jardim Urbano (3º piso) - Shopping Conjunto Nacional



