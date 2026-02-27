Clarisse Escorel lança romance sobre o impacto de um primeiro amor

O livro O amor na sala escura, primeiro romance da escritora Clarisse Escorel, chega às livrarias no final de fevereiro pela Editora Bazar do Tempo, com eventos de lançamento a partir de março. A autora constrói a trama sobre o impacto duradouro do primeiro amor, a dor da rejeição e como a vida segue com a presença de fantasmas afetivos que povoam a vida adulta.

Ambientado entre os anos 1990 e o início dos anos 2000 nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, o livro acompanha uma narradora que revisita sua história de amor na juventude: intensa, inaugural e desde cedo atravessada por desencontros, silêncio e assimetrias. A cidade do Rio se propõe a ser mais do que um cenário. É um ator coadjuvante do romance, com seus cinemas, ruas e deslocamentos. A narradora desenha a trajetória de sua relação de forma que o ambiente participa da formação desse amor e da memória que ela tenta reorganizar.

“O livro nasce do assombro diante da experiência amorosa precoce, do espanto diante do impacto da experiência de viver um grande encontro, de um desejo de decifrar o êxtase amoroso, suas dores e angústias, de cogitar respostas para uma série de perguntas, de esmiuçar o que carregamos sem perceber”, conta Clarisse.

Além de ser formada em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em direito internacional pela Universidade de São Paulo, Clarisse é neta do crítico literário Antonio Candido e filha do cineasta Eduardo Escorel e da designer, editora e escritora Ana Luisa Escorel. Cercada por livros, cinema e reflexão intelectual, a autora se dedica a narrar a sua experiência com sensibilidade e precisão.

O livro se complementa com diversas expressões artísticas e traz na capa a obra de Ana Prata, intitulada Flores da rua. Uma playlist também foi montada para servir como trilha sonora da trama, disponível no Spotify.

Para a escritora e roteirista, Adriana Lunardi, Clarisse fala sobre “as desordens e delícias de um coração tocado por uma tempestade implacável”. Ignácio de Loyola Brandão, romancista e jornalista, se refere à autora como “mulher que leva a sério o dom exigido por Graciliano Ramos: ‘As palavras são para dizer, não para enfeitar’”. O professor Luiz Antonio de Assis Brasil chama atenção para a capacidade de Clarisse de “nos dizer como um amor pode transitar entre dois séculos, captando o espírito de cada um deles e neles acrescentando sua própria experiência humana e intelectual”.





Serviço

O amor na sala escura

De Clarisse Escorel. Editora Bazar do Tempo, 184 páginas. R$ 79. Lançamento no dia 17 de março, na Livraria Travessa do Leblon, no Rio de Janeiro e no dia 7 de abril, na Livraria Travessa de Pinheiros, em São Paulo.