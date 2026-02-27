Grupo de dança Anti Status Quo lança site que eterniza momentos do grupo

Apresentação Sacolas na Cabeça do grupo Anti Status Quo - (crédito: Satoryi / Divulgação)

A companhia de dança Anti Status Quo lança o novo site dedicado ao acervo do grupo. A plataforma, que chega ao público no próximo dia 28, busca contribuir com a preservação e difusão da memória artística da dança da cidade e do país.

A fundadora e diretora Luciana Lara promove um bate-papo de lançamento on-line, a partir das 16h. O debate terá a participação da diretora e pesquisadora Carolina Hofs. O evento apresenta o processo de pesquisa e a estrutura do site, além do bate-papo. Interessados em participar devem enviar um e-mail para manifestar o interesse.

Carolina afirma que a companhia tem lembranças e fatos que merecem ser lembrados. “Um tanto de ficção como toda memória e toda realidade. Ao compartilhar esse acervo, queremos provocar novas perguntas, novas perspectivas e novas danças"