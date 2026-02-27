Gabi Martins anuncia término com Matheus Fidelis após seis meses de namoro - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A cantora Gabi Martins, de 28 anos, e o humorista Matheus Fidelis, conhecido como Fidelis Falante, anunciaram nesta sexta-feira (27) o fim do relacionamento. A separação foi comunicada por meio de uma nota conjunta publicada nos stories do Instagram, na qual ambos ressaltaram que a decisão foi tomada com carinho e respeito.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Florista nos bastidores de "Bridgerton", atriz brasileira lança projeto autoral



No texto, o agora ex-casal destacou que os seis meses de relacionamento foram marcados por momentos felizes e especiais, mas que optaram por seguir caminhos diferentes. Eles também agradeceram o apoio dos fãs e reforçaram que a admiração mútua permanece.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os dois assumiram publicamente o romance em setembro de 2025. Na época, Gabi contou que a relação começou a partir de uma amizade, já que os dois trocavam confidências sobre a vida pessoal antes de perceberem que havia algo além.

Em novembro, Matheus chegou a fazer um pedido de namoro romântico que movimentou as redes sociais e conquistou os admiradores do casal. Apesar do término, ambos deixaram claro que seguem em harmonia e torcendo um pelo outro.