Repercussão da morte de Dennis Carvalho mobiliza as redes sociais

A morte de Dennis Carvalho, aos 78 anos, gerou forte comoção nas redes sociais neste sábado (28/2). Internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, o diretor e ator teve sua trajetória amplamente lembrada por artistas e personalidades da televisão, que destacaram sua importância histórica para a dramaturgia nacional, além de sua generosidade e influência nos bastidores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre as manifestações mais emocionadas está a da atriz Christiane Torloni, que lamentou publicamente a morte do ex-marido e pai de seus filhos. Em uma homenagem carinhosa nas redes sociais, ela compartilhou registros ao lado do artista e destacou sua trajetória pessoal e profissional. “Hoje nos despedimos amorosamente de Dennis Carvalho. Ator, Diretor, Pai, Avô. Uma jornada brilhante de grandes contribuições à cultura brasileira! Missão cumprida”, escreveu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular











O autor Walcyr Carrasco também prestou solidariedade à família e exaltou o papel central de Dennis na história da televisão brasileira:“Fevereiro se vai deixando mais uma dor imensa. Hoje nos despedimos de Dennis Carvalho, um mestre da televisão e peça fundamental da nossa dramaturgia. Seu talento e sua dedicação ajudaram a construir capítulos inesquecíveis da nossa história. Deixo aqui meu carinho e solidariedade à família, aos amigos e a todos que admiravam seu trabalho.”

A atriz Regiane Alves destacou a generosidade do diretor e o impacto duradouro de suas produções. “Hoje o dia começou triste para a teledramaturgia brasileira. Perdemos Dennis Carvalho, ator, diretor brilhante e dono das melhores gargalhadas. Obrigada pela sua generosidade, por acreditar no talento e por ter nos proporcionado trabalhos icônicos que ficarão pra sempre nos nossos corações”, destacou.

Fora do eixo da televisão, o cantor Milton Nascimento lembrou a amizade de décadas com o artista. “Uma tristeza enorme saber da partida do querido Dennis Carvalho. Grande amigo de Bituca, sempre presente, cuidadoso e amoroso. Décadas e mais décadas de uma fiel e leal amizade, que nunca acabará. Descanse em paz, nosso amado amigo”, disse.

A diretora de audiovisual Maria de Médicis publicou uma despedida íntima e afetuosa, ressaltando a relação pessoal e profissional com Dennis. “Meu amor, meu melhor amigo, meu parceiro perfeito e amor da minha vida. Como faz sem a sua gargalhada ? Ter estado junto de você é um dos maiores presentes da minha vida. Deborah, Tainah, Luiza e Leo todo meu amor. Estamos juntos na dor mas também na delícia de ter Dennis na nossa vida. Até logo meu amor, meu mestre”, escreveu.

No campo político, o deputado Marcelo Freixo classificou a perda como um luto para a cultura nacional: “Luto para a dramaturgia do Brasil: hoje perdemos Dennis Carvalho, ícone da TV brasileira, ator, diretor, um dos gigantes da nossa cultura. Sua extensa obra ocupa um lugar especial em nossos corações. Um abraço apertado para a família, amigos e fãs do Dennis.”

O ator Lucio Mauro Filho fez uma das homenagens mais longas, relembrando clássicos dirigidos por Dennis e sua influência na formação de gerações do audiovisual. “Dennis Carvalho partiu hoje para sua jornada rumo à eternidade, mais uma lenda da era de ouro da televisão brasileira, que deixa grandes discípulos por aqui, cuidando do seu enorme legado. Dancin' Days, Malu Mulher, Amizade Colorida, Selva de Pedra, Roda de Fogo, Vale Tudo, Dono do Mundo, Anos Rebeldes, Celebridade, são apenas alguns dos clássicos que o mestre dirigiu”, destacou. “Foi sem dúvida uma das figuras mais influentes do audiovisual brasileiro e por trás daquele vozeirão que usava como poucos para controlar os ânimos no estúdio, era um homem doce e generoso, que ajudou a formar gerações”, acrescentou.

A atriz Leticia Spiller relembrou o acolhimento recebido no início da carreira: “Gigante Dennis, esteja em paz. Lembro que você foi uma das primeiras pessoas que me acolheu na TV Globo no início da minha carreira. Ficou o desejo de trabalharmos juntos… Muita força e luz para toda família que amo.”

Já o ator e autor Miguel Falabella evocou a parceria marcante em Sai de Baixo e a amizade construída ao longo dos anos. “Eu o chamava de Mr. Ziegfeld. Fomos muito felizes durante os anos loucos do Sai de Baixo, amigos, cúmplices, parceiros. Confesso que não estava preparado, mas acho que nenhum de nós está, no fim das contas. Amado Denis, muito obrigado. Vou chorar e seguir em frente até o reencontro. Vá na paz, Mr. Ziegteld! Te amo!”, escreveu.

Ao Correio, o diretor Fernando Guimarães contou que, em um período em que esteve no Rio, frequentou por várias vezes a casa de Dennis Carvalho, num ambiente sempre repleto de talentos da televisão como Antonio Fagundes e Regina Duarte. "Fiquei sempre muito impressionado com o nível absurdo de conhecimento que Dennis tinha. Ele era uma pessoa muito simpática, agradável, e recebia muito bem. Dennis conversava de tudo. Sobre qualquer assunto, ele tinha um entendimento bem bacana", relembra Fernando.

Na visão do diretor teatral e cineasta, Dennis trouxe uma real modernidade para a televisão, "por ter uma cabeça muito adiante do tempo". "Fosse com o Malu Mulher (em que interpretava Pedro Henrique) ou programas como A justiceira (estrelado por Malu Mader), ele trouxe trouxe uma cabeça nova, com um frescor muito jovem para a televisão", detectou.

As manifestações refletem a dimensão do legado de Dennis Carvalho, cuja obra e presença marcaram profundamente a televisão brasileira e a trajetória de inúmeros artistas que hoje o homenageiam como mestre, parceiro e amigo.

Colaborou: Ricardo Daehn