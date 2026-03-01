Cantora Adriana Araújo sofre aneurisma cerebral e está internada

Adriana Araújo, destaque da cena contemporânea do samba em BH, participará da roda no CentoeQuatro - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A cantora Adriana Araújo, uma das vozes mais proeminentes do samba da capital mineira e referência do gênero em Minas Gerais, está internada em estado gravíssimo após sofrer um aneurisma cerebral.

De acordo com comunicado divulgado pela equipe da artista, na noite desse sábado (28/2), Adriana passou mal em casa, sofreu um desmaio e foi levada inicialmente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, ela foi transferida para o Hospital Municipal Odilon Behrens, onde exames constataram um aneurisma cerebral que provocou uma hemorragia de grande extensão.

Desde então, a cantora está internada em coma, entubada e sob cuidados intensivos. Segundo os médicos, o quadro é considerado gravíssimo e irreversível. A equipe de saúde segue acompanhando a evolução clínica.

Em nota, familiares e integrantes da equipe pediram respeito, sensibilidade e orações. “Apesar do diagnóstico médico, seguimos em oração, acreditando que a resposta final é de Deus”, diz o comunicado. Eles informaram ainda que novas atualizações serão divulgadas apenas pelos canais oficiais.

Adriana Araújo vinha de uma série de apresentações no carnaval de Belo Horizonte e, há uma semana, participou do “Pagode que Não Acaba”, maratona de samba e pagode realizada no Espaço CentroeQuatro, na Praça Rui Barbosa, no Centro da capital. O evento reuniu músicos por mais de 24 horas ininterruptas, entre os dias 21 e 22 de fevereiro, com a proposta de registrar a roda musical mais longa do mundo.