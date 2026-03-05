António Lobo Antunes, mestre da literatura portuguesa, morre aos 83 anos

Morreu, nesta quinta-feira (5/2), António Lobo Antunes, um dos escritores lusófonos mais traduzidos e lidos internacionalmente, além de frequentemente apontado como possível ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. A confirmação foi feita pelo Grupo Leya, editora responsável por seu último romance, lançado em 2022. “A morte está confirmada. Divulgaremos uma nota de condolências”, declarou à AFP uma porta-voz da editora.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao longo de sua carreira, Lobo Antunes construiu uma obra extensa e influente, marcada por romances como Os Cus de Judas, Memória de Elefante (1979), Conhecimento do Inferno (1980), Auto dos Danados (1985), Fado Alexandrino (1987), As Naus (1988) e Manual dos Inquisidores (1996). Ele publicou, ao todo, 29 romances e cinco volumes de crônicas da revista Visão. Entre seus prêmios, destacam-se o Grande Prêmio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, conquistado em 1999 por Exortação aos Crocodilos, e o Prémio Camões de 2007, maior reconhecimento da literatura em língua portuguesa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nascido em 1º de setembro de 1942, na freguesia de Benfica, Lisboa, Lobo Antunes veio de uma família da alta burguesia portuguesa. Filho de João Alfredo Lobo Antunes, neurologista e assistente de Egas Moniz, tinha irmãos de destaque como o neurocirurgião João Lobo Antunes e o arquiteto Pedro Lobo Antunes, falecido em 2023. Durante a infância, passava verões na casa dos avós maternos em Nelas. Estudou no Liceu Camões e formou-se em Medicina pela Universidade de Lisboa.

Entre 1971 e 1973, atuou como médico militar durante a guerra colonial portuguesa em Angola, servindo em Lumbala Guimbo, Chiume e Malanje. Essa experiência impactou profundamente sua obra. As cartas enviadas à esposa Maria José Lobo Antunes, enquanto ela estava grávida da primeira filha, foram reunidas pelas filhas e publicadas na coletânea D’este viver aqui neste papel descripto, inspirando o filme Cartas da Guerra, dirigido por Ivo Ferreira.

Leia também: José Manuel Diogo evidencia democracia cultural lusófona no FliParaíba 2025

Após a guerra, especializou-se em psiquiatria e trabalhou no Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, antes de se dedicar exclusivamente à literatura. Seu primeiro livro, Memória de Elefante (1979), marcou o início de uma carreira reconhecida internacionalmente. Em 2018, tornou-se o segundo autor português, depois de Fernando Pessoa, a ter sua obra incluída na prestigiada coleção da Bibliothèque de la Pléiade.

Na cidade de Nelas, onde a família mantinha uma residência desde a década de 1940, uma biblioteca leva seu nome, em homenagem ao escritor que transformou a literatura portuguesa contemporânea.