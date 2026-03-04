"O Serviço de Entregas da Kiki" é relançado nos cinemas do Brasil em IMAX

Animação clássica do Studio Ghibli, O Serviço de Entregas da Kiki (1989) voltará a ser exibida nas telonas brasileiras, desta vez em formato IMAX. Conforme anúncio da Sato Company, a produção de Hayao Miyazaki estará disponível nos cinemas do Brasil a partir de 12 de março.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Baseado no livro de Eiko Kadono, o quarto filme lançado pelo Studio acompanha a história da bruxinha Kiki, que, aos 13 anos, decide viajar pelo mundo para encontrar seu lugar longe dos pais. Junto do gatinho Jiji, a jovem passa a residir em uma cidade do litoral, onde abre um serviço de entregas com um diferencial mágico: sua habilidade de voar.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo Miyazaki, o filme aborda o crescimento da independência de jovens que buscam um lugar no mundo. Na trama, Kiki se depara com novos desafios e questionamentos à medida que sua realidade é transformada.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Embaixada da França lança programação de cinema especial do Dia da Mulher
- Diversão e Arte Estrela de "Dallas" morre aos 62 anos, em Los Angeles
- Diversão e Arte Mistério revelado? Livro diz que Shakespeare não era quem pensamos
- Diversão e Arte Conheça Louie, o salsichinha que venceu corrida no gelo nos EUA
- Diversão e Arte Condenado por violência doméstica, Dado Dolabella anuncia candidatura pelo MDB
- Diversão e Arte Harry Potter: ator da Marvel pode viver Voldemort na série da HBO