"O Serviço de Entregas da Kiki" é relançado nos cinemas do Brasil em IMAX

A jovem bruxinha enfrenta desafios e descobre seu lugar no mundo em versão IMAX - (crédito: Divulgação / Studio Ghibli)

Animação clássica do Studio Ghibli, O Serviço de Entregas da Kiki (1989) voltará a ser exibida nas telonas brasileiras, desta vez em formato IMAX. Conforme anúncio da Sato Company, a produção de Hayao Miyazaki estará disponível nos cinemas do Brasil a partir de 12 de março.

Baseado no livro de Eiko Kadono, o quarto filme lançado pelo Studio acompanha a história da bruxinha Kiki, que, aos 13 anos, decide viajar pelo mundo para encontrar seu lugar longe dos pais. Junto do gatinho Jiji, a jovem passa a residir em uma cidade do litoral, onde abre um serviço de entregas com um diferencial mágico: sua habilidade de voar.

Segundo Miyazaki, o filme aborda o crescimento da independência de jovens que buscam um lugar no mundo. Na trama, Kiki se depara com novos desafios e questionamentos à medida que sua realidade é transformada.