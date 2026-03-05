Conheça Merlin, o cãoreca que "fez implante" para esconder a calvície

Merlin, um pitbull, viralizou nas redes sociais após a tutora publicar um vídeo em que o animal aparece supostamente “ofendido” ao ser chamado de careca. A gravação, publicada na conta 2Dogsemeio no TikTok, mostra o cachorro participando de uma espécie de entrevista fictícia sobre sua “transição capilar”.

No vídeo, Merlin aparece com um novo “visual” e é apresentado como um “doguinho ex-careca” que responde perguntas enviadas por seguidores sobre o universo dos pets. A brincadeira gira em torno da suposta mudança do animal, que teria passado por um implante capilar após sofrer com inseguranças relacionadas à calvície.

A tutora explica que o novo cabelo do cachorro não é natural. “Muita gente perguntando se esse cabelo é natural. E não, por mais que pareça, ele não nasceu assim. Até pouco tempo atrás ele era careca e se sentia muito inseguro com isso”, disse.

Segundo a história criada para o vídeo, Merlin teria procurado o consultório do fictício “Dr. Gary Cabelinho”, um personagem também representado por um cachorro que aparece usando óculos nos vídeos. “Foi quando ele foi no consultório do doutor Gary Cabelinho, um doutor renomado na área de implantes, e conquistou o sonho do implante próprio.”

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Gary, Merlin & Mushu + Zero (@2dogsemeio)

“A ideia era um implante loiro, que combinaria mais com os olhos cor de mel e o tom de pele dele. Mas como Merlin estava desesperado tentando esconder sua careca, esse foi o único implante que o doutor conseguiu de última hora”, brinca.

A tutora também falou sobre as críticas de seguidores que diziam que Merlin “era melhor careca”. “É fácil falar quando não é você que se sente inseguro com uma cabeça lisa do tamanho de uma caixa d’água”, afirma.

Sobre a adaptação ao novo visual, ela diz que o cachorro parece satisfeito. “Fora a franja grudando um pouco na testa devido ao calor, ele anda se sentindo fabuloso.”

No vídeo, ela conta que o estilo do animal teria sido inspirado no leão do desenho Pica-Pau e em personagens de animação, além de mencionar que Merlin cresceu ao lado de dois irmãos “extremamente cabeludos”, o que teria contribuído para sua “insegurança”.

Apesar da brincadeira sobre implante capilar, o novo cabelo de Merlin é, na verdade, uma peruca usada para a gravação.