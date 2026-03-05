Cidade de Deus é eleito o 10º melhor filme da história no Letterboxd

Morreu o tempo em que o cinema brasileiro era apenas um nicho. Prova disso é que Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, conquistou a 10ª posição na lista dos 500 filmes mais bem avaliados da plataforma Letterboxd, reconhecida por reunir a opinião de milhões de usuários apaixonados por cinema. O ranking se tornou uma referência global, mostrando quais longas mais impactam públicos e críticos.

A obra de 2002 figura antes de produções de repercussão mundial, como O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei, Cinema Paradiso, Parasita, O Poderoso Chefão e A Lista de Schindler. Cidade de Deus também se destaca como o único longa do século XXI presente entre os dez primeiros, comprovando sua força e relevância décadas após o lançamento.

No campo das premiações, o longa de Meirelles se iguala a O Agente Secreto como o filme brasileiro com mais indicações ao Oscar, contabilizando quatro nomeações. Outras produções nacionais aparecem no ranking: Central do Brasil (105ª posição), Ainda Estou Aqui (120ª), Que Horas Ela Volta? (397ª) e Carandiru (429ª).

A lista do Letterboxd é restrita a longas-metragens de ficção com mais de 40 minutos, exigindo pelo menos 25 mil avaliações. Filmes lançados diretamente em vídeo, documentários, séries, peças de teatro ou produções independentes na internet não são incluídos. O Auto da Compadecida, que já liderou o ranking, foi retirado por se enquadrar como série de TV segundo as novas regras.

Cidade de Deus narra a ascensão do crime na favela homônima do Rio de Janeiro entre as décadas de 1960 e 1980. A história é contada pelos olhos de Buscapé, jovem aspirante a fotógrafo que tenta se manter distante da violência, enquanto observa amigos e vizinhos mergulharem no mundo do crime. No centro do conflito está Zé Pequeno, traficante ambicioso e cruel, cuja escalada de poder provoca uma guerra sangrenta pelo controle do tráfico de drogas.

Os 10 filmes mais bem avaliados do Letterboxd atualmente são:

1.Harakiri (1962), Masaki Kobayashi

2.Guerra e Humanidade: uma Prece de Soldado (1961), Masaki Kobayashi

3.12 Homens e uma Sentença (1957), Sidney Lumet

4.Vá e Veja (1985), Elem Klimov

5.Os Sete Samurais (1954), Akira Kurosawa

6.Céu e Inferno (1963), Akira Kurosawa

7.O Poderoso Chefão 2 (1974), Francis Ford Coppola

8.Um Sonho de Liberdade (1994), Frank Darabont

9.The Human Condition I: No Greater Love (1959), Masaki Kobayashi

10.Cidade de Deus (2002), Fernando Meirelles