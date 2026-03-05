Britney Spears é presa na Califórnia sob suspeita de dirigir alcoolizada

A cantora Britney Spears foi presa na noite desta quarta-feira (4/3) no Condado de Ventura, na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo o site TMZ, a prisão ocorreu por volta das 21h30.

De acordo com a publicação, a cantora foi parada por agentes da Patrulha Rodoviária da Califórnia e conduzida sob suspeita de dirigir sob influência de álcool. Ainda segundo o site, ela já teria sido liberada após o ocorrido.

“Este foi um incidente lamentável, que é completamente injustificável”, disse um representante da artista ao The New York Times. “Britney vai tomar as medidas corretas e cumprir a lei, e esperamos que este possa ser o primeiro passo para uma mudança há muito necessária na vida de Britney. Esperamos que ela possa receber a ajuda e o apoio de que precisa neste momento difícil.”

A abordagem aconteceu pouco tempo depois de uma decisão favorável à artista na Justiça. Britney conseguiu uma ordem de restrição permanente contra um homem que teria ido até sua casa, em Los Angeles, após fazer “postagens perturbadoras nas redes sociais”.

Nos autos do processo consta que a mesma pessoa a assediva virtualmente desde 2013. Ele também já havia sido preso por invasão de propriedade em 2025, quando apareceu na residência da estrela pop.

Documentos obtidos pelo TMZ apontam que o homem foi visto pelo segurança da cantora, que acionou a polícia. No local, os agentes o encontraram tremendo e fumando cigarros. A petição relata ainda que ele “exibiu comportamento estranho e fez vários comentários incoerentes” no momento da prisão. Com a nova decisão judicial, o homem deve manter distância mínima de 100 jardas da artista. A medida restritiva permanece válida até 2030.