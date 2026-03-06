Fora das novelas, Caio Castro volta à Globo e assume nova função

Caio Castro, que está longe das telinhas, está ensaiando seu retorno à Globo, mas não como ator. O galã, que se afastou da dramaturgia para se dedicar à carreira nas pistas, foi contratado pela emissora carioca para ser comentarista da temporada 2026 de Fórmula 1.
Segundo informações da coluna do jornalista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a expectativa do canal é que o artista tenha uma conhecimento técnico e carisma para oferecer ao público uma análise diferenciada.
A expectativa é de que Caio Castro contribua com insights sobre desempenho dos pilotos, estratégias de corrida e bastidores do automobilismo. Sua participação será no programa Grid da Globo, exibido às sextas-feiras, pouco antes do início de cada Grande Prêmio.
Na Globo, Caio Castro atuará ao lado da piloto Antonella Bassani. Na novelas, o trabalho mais recente do galã ocorreu em Todas as Flores (2022), trama do Globoplay, que foi transmitida na TV aberta em 2023.
