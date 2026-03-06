Debora Bloch revela segredo para manter saúde e disposição aos 62 anos

Debora Bloch deu detalhes acerca dos cuidados com a beleza, e confessou que trata com prioridade a saúde e com a forma como encara o envelhecimento.
Aos 62 anos, a atriz, que está longe das telinhas desde que interpretou a icônica vilã Odete Roitman, no remake de Vale Tudo (2025), contou que mantém uma rotina de exercícios para continuar ativa ao longo dos anos.
Eu estou fazendo a minha ioga, minha musculação, meus exercícios É para envelhecer de uma maneira ativa, continuar trabalhando e não ficar dependente. A coisa que eu mais temo é não ter saúde. Eu tenho 62 anos e acho que estou com uma saúde boa. Estou ágil ainda, levanto e sento com facilidade, disse a atriz, em entrevista ao podcast Antes que Vire.
Debora Bloch também relatou que passou a praticar natação somente na fase adulta. Eu fui aprender a nadar já adulta, porque eu me inscrevi numa aula de natação. Achei que tinha que aprender a nadar e gostei, explicou.
A artista também comentou sobre os cuidados com a alimentação quando está envolvida em gravações de novelas, e que prefere levar refeições preparadas em casa para o estúdio. "É um jeito de comer uma comida saudável, caseira, que eu sei como foi temperada, sem usar temperos prontos com conservantes. Eu sei que preciso de proteína, fibra, verdura e legumes, então já levo uma comida que vai me sustentar e que foi preparada de forma saudável, sem gordura, já que normalmente não como fritura", declarou Bloch.
