"O agente secreto" estreia na Netflix antes do Oscar

Após quatro meses disponível na programação dos cinemas brasileiros, a chegada de O agente secreto ao streaming já tem data marcada. A Netflix confirmou nesta sexta-feira (6/3) que o longa, indicado a quatro categorias do Oscar 2026, será disponibilizado na plataforma a partir deste sábado (7/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O lançamento no serviço faz parte de um acordo firmado entre os produtores e a Netflix, que garantiu ao filme uma estreia exclusiva no catálogo. A estratégia previa que o título permanecesse primeiro em cartaz nas telonas antes de migrar para o streaming.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para o diretor Kleber Mendonça Filho, a chegada à plataforma representa uma nova fase para o longa, que passa a circular em outros espaços e alcançar novos públicos. “Depois de quatro meses em cartaz nos cinemas brasileiros, a chegada do filme à Netflix é uma oportunidade de nossa história ser descoberta por muita gente e revista por tantas outras pessoas que se sentiram sensibilizadas”, afirmou.

Na corrida pelo Oscar 2026, o filme concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Elenco. O número de indicações alcançou o desempenho de Cidade de Deus, que também disputou quatro estatuetas da Academia.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o filme acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que decide voltar para Recife após passar anos longe. A tentativa de encontrar tranquilidade na cidade natal, porém, logo se transforma em inquietação, à medida que ele percebe que o lugar esconde ameaças e segredos. A história se passa em 1977, durante a ditadura militar no Brasil.