Ator Jackson Antunes recebe transplante de rim da esposa

Casados há mais de 30 anos, artista mineiro passou por transplante após enfrentar complicações de saúde

Casados desde 1993, Antunes e Cristiana Britto enfrentaram juntos todas as etapas do tratamento - (crédito: Reprodução/Instagram)
O ator Jackson Antunes, conhecido por interpretar vilões em produções da televisão brasileira, contou ter vivido recentemente um dos momentos mais delicados da vida fora das telas. O artista passou por um transplante de rim após receber a doação do órgão da própria esposa, Cristiana Britto, com quem é casado há mais de 30 anos. O depoimento foi feito em entrevista ao programa Fantástico exibido neste domingo (8/3).

A cirurgia é uma "nova fase" para o ator, que já se recupera em casa e comemora a melhora na qualidade de vida após um período considerado "difícil". Em entrevista ao programa, Antunes relembrou os momentos mais críticos antes do procedimento. "Não tem coisa mais terrível que a dor. Não tem coisa mais terrível do que você não ver esperança", afirmou.

Casados desde 1993, Antunes e Cristiana Britto enfrentaram juntos todas as etapas do tratamento. Diante do agravamento da saúde do marido, a atriz decidiu doar um dos rins para o companheiro. Segundo Cristiana, o maior receio durante o período da doença era imaginar a vida sem o parceiro. "Meu maior medo é não estar perto dele", disse. 

Em 2023, o ator revelou que havia sido diagnosticado, três anos antes, com câncer de pâncreas, considerado um dos tipos mais agressivos da doença. 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 06/03/2026 19:53
