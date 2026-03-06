Ator Jackson Antunes recebe transplante de rim da esposa

O ator Jackson Antunes, conhecido por interpretar vilões em produções da televisão brasileira, contou ter vivido recentemente um dos momentos mais delicados da vida fora das telas. O artista passou por um transplante de rim após receber a doação do órgão da própria esposa, Cristiana Britto, com quem é casado há mais de 30 anos. O depoimento foi feito em entrevista ao programa Fantástico exibido neste domingo (8/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cirurgia é uma "nova fase" para o ator, que já se recupera em casa e comemora a melhora na qualidade de vida após um período considerado "difícil". Em entrevista ao programa, Antunes relembrou os momentos mais críticos antes do procedimento. "Não tem coisa mais terrível que a dor. Não tem coisa mais terrível do que você não ver esperança", afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Casados desde 1993, Antunes e Cristiana Britto enfrentaram juntos todas as etapas do tratamento. Diante do agravamento da saúde do marido, a atriz decidiu doar um dos rins para o companheiro. Segundo Cristiana, o maior receio durante o período da doença era imaginar a vida sem o parceiro. "Meu maior medo é não estar perto dele", disse.

Em 2023, o ator revelou que havia sido diagnosticado, três anos antes, com câncer de pâncreas, considerado um dos tipos mais agressivos da doença.