Influenciador Vovô Anésio fratura fêmur após queda em casa

Ao lado do neto, Caio Fiori, ele se tornou conhecido por vídeos de humor e conversas espontâneas do cotidiano - (crédito: Reprodução/Instagram)

O influenciador digital Vovô Anésio, 88 anos, foi hospitalizado após sofrer um acidente doméstico e fraturar o fêmur ao tropeçar na cama enquanto caminhava pelo quarto de sua casa. Após a realização de exames, os médicos indicaram a necessidade de cirurgia, realizada na manhã desta sexta-feira (6/3), por volta das 7h.

Segundo informações divulgadas pela família nas redes sociais, o idoso permanece internado na UTI, devido ao uso de anestesia geral, e sob acompanhamento médico. Em publicação no Instagram, os familiares destacaram que o estado de saúde exige atenção especial devido à idade e a algumas comorbidades.

“O vovô tem 88 anos e possui algumas comorbidades, por isso este é um momento que exige muito cuidado, fé e serenidade”, disse a família em uma das postagens.

Em outra publicação, os familiares compartilharam um vídeo do momento da queda e aproveitaram para alertar sobre os riscos de acidentes domésticos envolvendo pessoas idosas. “Situações assim acontecem em segundos, mas as consequências para um idoso podem ser muito sérias. Graças a Deus estávamos por perto e conseguimos prestar socorro rapidamente”, escreveram.

A legenda também destaca a importância dos cuidados no ambiente doméstico. “Que esse vídeo sirva para lembrar algo importante: idosos precisam de atenção constante. Às vezes, um simples descuido, um piso escorregadio ou um passo em falso podem mudar tudo. Cuidar de quem cuidou de nós é um dever de amor”, diz a publicação.

Mais cedo, o neto Caio Fiori aproveitou para mobilizar os seguidores para doação de sangue. “Hoje o Vovô Anésio passará por uma cirurgia e o hospital solicitou a mobilização de doadores de sangue para manter o estoque do Hemocentro abastecido. Mesmo que o sangue não seja utilizado diretamente por ele, sua doação pode salvar outras vidas que também precisam neste momento.”

Vovô Anésio reúne mais de 6 milhões de seguidores no Instagram. Ao lado do neto, Caio Fiori, ele se tornou conhecido por vídeos de humor e conversas espontâneas do cotidiano, que conquistaram grande público na internet.

Nos perfis da dupla, Caio tem compartilhado atualizações sobre o estado de saúde do avô e agradecido as mensagens de apoio enviadas pelos seguidores.