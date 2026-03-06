Guitar Pool Brasil estreia reality show que revela novos guitarristas

As gravações ocorrerão em São Paulo entre março e maio de 2026, no Estúdio El Prat, localizado no espaço cultural Galpão 357, com final marcada para o Blue Note SP - (crédito: Reprodução)

O Guitar Pool Brasil, novo reality show dedicado à guitarra, estreia em 2026 no YouTube, reunindo 16 guitarristas de diferentes regiões do país para uma competição que avalia técnica e gestão artística. As gravações ocorrerão em São Paulo entre março e maio, com a final marcada para o Blue Note SP.

O programa será exibido no YouTube. Cada episódio contará com jurados fixos e a presença de uma “Lenda do Instrumento” como juiz secreto. Entre os avaliadores confirmados estão Edu Ardanuy, Marcelo Barbosa (banda Angra), Marcinho Eiras, Torcuato Mariano, André Nieri, Oziel Zinho e Rodrigo Suricato. O reality contará com três fases eliminatórias antes da final:

Oitavas de final: gravações em 23 e 24 de março; episódios exibidos em abril.

Quartas e semifinais: gravações em 25 e 26 de março; episódios exibidos em maio.

Final: duelo entre os dois finalistas no Blue Note SP em 31 de maio; transmissão em 6 de junho.

O reality é conduzido pelo multi-instrumentista Leandro Ramajo e pelo músico e CEO do Blue Note, Daniel Stain, que também realizarão mentorias voltadas ao desenvolvimento técnico e estratégico dos participantes.

A equipe de repórteres inclui Daniel Sonnora, consultor de equipamentos musicais, e Flávia Ferro Velho, guitarrista e influenciadora digital.

O vencedor receberá um Troféu Guitar Pool, a gravação de um single no estúdio El Prat, um show exclusivo no Blue Note, uma guitarra signature e a capa da revista Guitarload.

