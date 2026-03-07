Emanuelle Araújo celebra os 32 anos da filha e web reage: ‘Não é sua irmã?’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A atriz e cantora Emanuelle Araújo movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (5) ao compartilhar uma homenagem especial para celebrar o aniversário da filha, Bruna Bulhões. A artista publicou uma sequência de fotos ao lado da herdeira, que completou 32 anos, e relembrou momentos marcantes da relação entre as duas, emocionando seguidores com a declaração pública.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Vera Fischer relembra o famoso ensaio nua em cachoeira

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na legenda da publicação, Emanuelle Araújo fez questão de destacar o carinho que sente pela filha e celebrou a data com palavras afetuosas. Hoje, minha Baby Bu faz 32 anos! Meu maior presente da vida. Te amo, filha!! Seja muito feliz hoje e sempre. Mamãe sempre pra você e por você, escreveu a cantora, em mensagem direcionada diretamente a Bruna Bulhões.

As imagens rapidamente repercutiram entre os fãs da artista, que se surpreenderam com a aparência das duas. Muitos internautas comentaram sobre a semelhança entre mãe e filha, chegando a brincar com a possibilidade de serem confundidas como irmãs. Caraca, parecem irmãs, comentou um seguidor. Outro usuário também entrou na brincadeira ao perguntar: Tem certeza que não são?. Já um terceiro admirador destacou a beleza de Bruna, escrevendo: Como ela também é linda.

Leia também: Com posição política firme, Paulo Betti afirma: "A arte deve ser livre"

Atualmente com 49 anos, Emanuelle Araújo tornou-se mãe ainda muito jovem, aos 17 anos de idade, quando deu à luz Bruna Bulhões. Hoje adulta, a filha da artista construiu sua própria trajetória profissional e atua como psicanalista. As fotos compartilhadas pela cantora reforçaram a proximidade entre as duas e chamaram a atenção do público pela sintonia e semelhança física, gerando uma onda de comentários carinhosos nas redes sociais, conforme repercussão observada nas plataformas digitais.