Exposição de arte urbana exalta força feminina neste Dia da Mulher (8/3)

‘Uma mulher é uma mulher’ exalta as mulheres com intervenções artísticas urbanas neste Dia Internacional da Mulher (8/3) - (crédito: Divulgação)

Lucas Maia*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O projeto ‘Uma mulher é uma mulher’ inaugura exposições neste domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher. Durante esse mês de março, serão instalados pelo Distrito Federal 16 painéis de lambe-lambe e dois grafites em diferentes regiões administrativas. São elas Guará, Águas Claras, Taguatinga e Vicente Pires. A temática das obras aborda narrativas femininas e convida à reflexão sobre as lutas diárias das mulheres.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: "O agente secreto" estreia na Netflix antes do Oscar

O projeto foi realizado com suporte financeiro do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e coprodução da Pitanga e da Rovit Filmes. A iniciativa traz obras artísticas aos muros das cidades na intenção de mostrar diferentes figuras femininas, com histórias diversas. Para selecionar as participantes, foi feita uma chamada pública que reuniu 41 mulheres. Oito foram selecionadas para serem as protagonistas. Dessa forma, por meio de vídeos, fotos e murais, o projeto conta a trajetória de cada uma dessas mulheres.

Leia também: Meskla anuncia line-up com GOG, Veigh e Matuê para edição de 2026

São elas: Amanda Nery, que transformou experiências de violência e maternidade precoce em construção afetiva e autonomia. Caju, cabeleireira que fez do salão um espaço de escuta. Fernanda Torres, mãe atípica e sobrevivente do câncer, que ressignificou o cuidado. Flor Furacão, mulher trans, artista e mãe, que ocupa espaços historicamente negados. Issa Meguer, atriz e modelo de 69 anos. Joyce, artista que vive com anemia falciforme e construiu na arte um caminho de autonomia e presença. Malinha, jovem fotógrafa periférica que transforma vivência em linguagem visual. Jesus Feitosa, costureira que atravessou gerações sustentando a família.

Leia também: Diretor da trilogia 'O senhor dos anéis' será homenageado em Cannes

Waléria Gregório, idealizadora e responsável pela fotografia do projeto, explica a intenção do ‘Uma mulher é uma mulher’. “Mais do que um processo técnico de produção de fotos, vídeos e murais, a trajetória desses meses foi marcada por encontros. Cada ensaio foi precedido por conversas longas, partilhas de memória, trocas sinceras e construção de confiança entre equipe e participantes. Houve tempo para ouvir, acolher e compreender as camadas de cada história antes de traduzi-las em imagens”, diz.

Leia também: ‘O agente secreto’: veja prêmios, indicações e críticas antes do Oscar

Serviço

A partir deste domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher, até o dia (3/5). Pelo Distrito Federal, serão instalados 16 painéis de lambe-lambe e dois grafites em diferentes regiões administrativas. São elas Guará, Águas Claras, Taguatinga e Vicente Pires.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco