Quem é Tyler, The Creator, headliner do Lollapalooza Brasil 2026

Rapper, produtor musical, diretor criativo e empresário, Tyler, The Creator se consagrou como um dos artistas mais singulares da música contemporânea. O norte-americano, que completa 35 anos nesta quinta-feira (06/3), é um dos headliners do Lollapalooza Brasil 2026 e sobe ao palco do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ainda neste mês.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O festival ocorre entre os dias 20, 21 e 22 de março e o show de Tyler marca um momento aguardado pelos fãs brasileiros. O artista chegou a ser anunciado no Lollapalooza Brasil 2018, mas cancelou sua participação por motivos pessoais, sendo substituído pela cantora norueguesa Aurora.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Tyler Gregory Okonma em Hawthorne, nasceu na Califórnia, em 1991, e começou a produzir músicas ainda adolescente. A projeção inicial veio com o coletivo de hip-hop Odd Future, grupo formado por jovens artistas que misturavam rap alternativo, cultura do skate e uma estética provocadora que rapidamente chamou atenção na internet no início da década de 2010.

Mesmo dentro do grupo, Tyler se destacava pela capacidade de produzir as próprias faixas e dirigir videoclipes. Com o tempo, sua carreira solo passou a ganhar força e revelou o artista que vive em constante transformação sonora.

Leia também: Guitar Pool Brasil estreia reality show que revela novos guitarristas

Entre os trabalhos mais importantes da discografia estão Goblin (2011), Wolf (2013), Flower Boy (2017), Igor (2019) e Call Me If You Get Lost (2021) CHROMAKOPIA (2024). Os três últimos álbuns marcaram Tyler como um dos grandes nomes da música atual. IGOR venceu o Grammy de Melhor Álbum de Rap em 2020, Call Me If You Get Lost levou o mesmo prêmio em 2022, e CHROMAKOPIA conquistou em 2026 o Grammy de Melhor Capa de Álbum, reforçando também sua força no campo visual.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GRAMMYS (@grammys)

Além do Grammy, Tyler acumula outras conquistas. O artista já venceu um BET Hip Hop Award, recebeu um MTV Video Music Award (com três indicações) e soma 19 vitórias e 42 indicações em diferentes premiações, incluindo Brit Awards e Annie Awards. Seus discos também figuram com frequência em listas de melhores álbuns do ano em veículos especializados.

A estética sonora e visual sempre foi parte central do trabalho do músico. Em álbuns como Flower Boy e Igor, ele ampliou a mistura de rap com soul, jazz, funk e pop alternativo, criando projetos que exploram identidade, amadurecimento e relações pessoais.

Essa visão artística também ultrapassou a música. Tyler construiu um universo criativo próprio que inclui moda, design e audiovisual. Ele é fundador da marca Golf Wang e também do festival Camp Flog Gnaw Carnival, realizado anualmente em Los Angeles. No universo fashion, o artista se tornou referência por colaborações com grandes marcas e por campanhas que misturam streetwear e estética vintage.

A presença no audiovisual também faz parte dessa trajetória. Tyler já dirigiu diversos videoclipes e mais recentemente, estreou oficialmente no cinema com o filme Marty Supreme (2025), produção da A24 em que interpreta Willy, amigo do protagonista vivido por Timothée Chalamet. Antes disso, havia feito apenas uma participação especial em Jackass Forever (2022), da Paramount Pictures, dentro da famosa franquia de comédia e ação.

Leia também: Evergrey anuncia show intimista em SP

Nos palcos, o artista é conhecido por apresentações performáticas que combinam cenários elaborados, figurinos e narrativas inspiradas nas diferentes fases de seus álbuns. Cada turnê costuma apresentar uma identidade visual própria, transformando os shows em experiências imersivas. Além disso, Tyler carrega uma aura polêmica, suas letras expõem momentos íntimos de sua vida, incluindo reflexões sobre sua sexualidade, tema que ele abordou em músicas como Sorry Not Sorry e a relação difícil com os pais, como em faixas que tratam de alienação parental. Essa franqueza artística, ao mesmo tempo que gera controvérsia, também reforça sua autenticidade.

O artista chega ao Brasil em um momento que ele próprio define como de “maturidade criativa”. Mais do que um rapper de sucesso comercial, Tyler, The Creator se tornou um autor multifacetado, capaz de articular música, moda e audiovisual na construção de um universo artístico que representa ele mesmo.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite