Debora Bloch fala de envelhecimento e de hábito alimentar





A atriz Débora Bloch, aos 62 anos, falou abertamente sobre sua relação com o envelhecimento e os cuidados que mantém para preservar a saúde e a disposição no dia a dia. Durante participação no podcast apresentado por Drauzio Varella, a artista comentou que busca manter uma rotina equilibrada de exercícios físicos e hábitos saudáveis para continuar ativa tanto na vida pessoal quanto na carreira.

Na conversa, Débora Bloch destacou que a atividade física se tornou uma parte essencial de sua rotina. Segundo ela, a prática regular de exercícios ajuda a manter a autonomia e a qualidade de vida com o passar do tempo. Eu estou fazendo a minha ioga, minha musculação, meus exercícios É para envelhecer de uma maneira ativa, continuar trabalhando e não ficar dependente. A coisa que eu mais temo é não ter saúde. Eu tenho 62 anos e acho que estou com uma saúde boa. Estou ágil ainda, levanto e sento com facilidade, afirmou a atriz durante o podcast Antes que vire.

A artista também contou que decidiu aprender uma nova habilidade já na fase adulta: a natação. Segundo ela, a iniciativa surgiu de forma espontânea e acabou se tornando mais uma atividade incorporada ao cotidiano. Eu fui aprender a nadar já adulta, porque eu me inscrevi numa aula de natação. Achei que tinha que aprender a nadar e gostei, relatou.

Além dos exercícios, Débora Bloch revelou que mantém atenção especial à alimentação, especialmente durante períodos de gravação de novelas, quando a rotina costuma ser intensa. A gravação da novela dura quase um ano, seis dias por semana, e ficamos muitas horas no estúdio. Por isso, eu levo a minha própria comida, explicou. A atriz contou ainda que prefere refeições caseiras e equilibradas, com proteínas, fibras e vegetais, evitando frituras e temperos industrializados. Segundo ela, o cuidado com a alimentação garante energia para enfrentar longas jornadas de trabalho. As declarações foram feitas no podcast Antes que vire, apresentado por Drauzio Varella.

