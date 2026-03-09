Lázaro Ramos surpreende ao falar sobre papel de vilão em nova novela

Lázaro Ramos está prestes a realizar seu retorno às telinhas em A Nobreza do Amor, nova novela das seis da Globo, que estreia no próximo dia 16 de março, onde interpretará o grande vilão da história, Jendal.
"Nunca foi um sonho"
Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o ator foi sincero ao admitir que, apesar das expectativas, ele nunca tratou o fato de interpretar um antagonista como um sonho de carreira. Nunca foi um sonho da minha vida. Meu desejo sempre foi fazer heróis ou anti-heróis para mostrar a humanidade desses personagens, contou.
O convite para o papel surgiu quando foi chamado para ler a novela e dar sua opinião, e sua reação foi de imediatismo: Eu falei: não só gostei como quero fazer. Porque vi que tinha algo novo ali, relembrou Lázaro Ramos, que estava longe dos folhetins desde o remake de Elas por Elas (2023).
Apesar das vilanias do personagem, o artista destacou que o processo tem sido uma descoberta quase lúdica. Está sendo uma alegria imensa fazer esse vilão tão bem escrito. É um prazer estranho falar coisas absurdas, maldades, brincou Lázaro. Cada cenário que eu chego, fico mais encantado. Cada figurino que vejo, cada atuação dos colegas, me encanta, pontuou.