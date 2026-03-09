Filha de Fátima Bernardes revela como é a relação com os irmãos

Filha de FÃ¡tima Bernardes revela como Ã© a relaÃ§Ã£o com os irmÃ£os - (crédito: Observatorio dos Famosos)







Bia Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, abriu o jogo sobre como funciona a relação com os irmãos gêmeos, Laura e Vinicius, que moram na França.

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora e designer, que é a única que ainda mora no Rio de Janeiro, perto dos pais, detalhou: "A gente mantém bastante contato. E tenta se ligar de vez em quando por FaceTime para compartilhar o que tem acontecido", contou.

Segundo Bia Bonemer, apesar de serem trigêmeos, as personalidades deles são completamente diferentes, e se diverte pela curiosidade do público sobre como é a rotina do trio, que é filho do ex-casal de jornalistas da Globo. "Eu acho até engraçado Porque vem muito de uma curiosidade de quem são os nossos pais e acabam seguindo", disse.

"Acho que por gostarem do nosso jeito, porque na verdade eu sou o que eu sou na minha vida. Então, acho que justamente por verem que nós somos pessoas comuns e normais, as pessoas acabam se identificando e acabam curtindo", refletiu ela.