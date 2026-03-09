InícioDiversão e Arte
NOVELA

Globo define retorno de Luiz Fernando Guimarães às novelas

Após anos longe das novelas, ator veterano possui 'comeback' definido pela emissora

Globo define retorno de Luiz Fernando Guimarães às novelas - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Globo define retorno de Luiz Fernando Guimarães às novelas - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Luiz Fernando Guimarães, que está longe das novelas há cerca de oito anos, teve seu retorno definido pela Globo. O ator fará uma participação em Três Graças, atual trama das nove da emissora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo informações do jornal O Globo, o ator veterano integrará o núcleo de Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky), além de que suas primeiras cenas serão gravadas nesta segunda-feira (9), em um clube localizado no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nesta sequência, Lorena e Juquinha estarão namorando na piscina, e serão observadas por Michelangelo, o personagem de Luiz Fernando Guimarães, que comentará com admiração sobre a relação delas.

Em tempo, o artista, que é lembrado até hoje pelos seus papéis em humorísticos como Os Normais, não é visto nas novelas desde O Tempo Não Para (2018).

 

 
  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 09/03/2026 13:31
SIGA
x