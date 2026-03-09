Globo define retorno de Luiz Fernando Guimarães às novelas





Luiz Fernando Guimarães, que está longe das novelas há cerca de oito anos, teve seu retorno definido pela Globo. O ator fará uma participação em Três Graças, atual trama das nove da emissora.

Segundo informações do jornal O Globo, o ator veterano integrará o núcleo de Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky), além de que suas primeiras cenas serão gravadas nesta segunda-feira (9), em um clube localizado no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Nesta sequência, Lorena e Juquinha estarão namorando na piscina, e serão observadas por Michelangelo, o personagem de Luiz Fernando Guimarães, que comentará com admiração sobre a relação delas.

Em tempo, o artista, que é lembrado até hoje pelos seus papéis em humorísticos como Os Normais, não é visto nas novelas desde O Tempo Não Para (2018).