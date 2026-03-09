"O agente secreto": as chances do filme no Oscar, segundo casa de aposta

Na semana que antecede a cerimônia do Oscar, os brasileiros anseiam pelo desempenho de O agente secreto nas quatro categorias indicadas. Enquanto Wagner Moura aposta na vitória do longa de Kleber Mendonça Filho como Melhor Filme, o público aponta Uma batalha após a outra como o mais provável a levar a estatueta principal.
É o que indica a avaliação da plataforma especializada no mercado de previsões Polymarket, na qual 73% dos apostadores favoritam a obra protagonizada por Leonardo DiCaprio — seguida por Pecadores (23%), Hamnet (2%) e Marty Supreme (1%), respectivamente. O agente secreto, por sua vez, aparece apenas no 7º lugar do ranking.
Na categoria de Melhor Ator, liderada por Michael B. Jordan (48%), Wagner Moura figura na quarta posição, com 3% de favoritismo. Timothée Chalamet (45%) e DiCaprio (4%) aparecem à frente do brasileiro.
Já em Melhor Filme Internacional, O Agente Secreto (21%) perde apenas para Valor sentimental (66%). Por fim, Pecadores (77%) comanda o favoritismo em Melhor Elenco, seguido por Uma batalha após a outra (13%), Marty Supreme (4%) e O agente secreto (3%).
