Herson Capri reage ao rótulo de galã: "Péssimo ator"





Herson Capri, que recentemente ocasionou um susto ao ter sido hospitalizado após sofrer um infarto no dia 22 de fevereiro, em São Paulo, abriu o coração sobre a carreira.

Em entrevista a portal Gshow, o ator, que retomou as atividades nos palcos do teatro, reagiu acerca do título de galã ao qual já lhe foi atribuído em determinado momento da sua carreira.

"É ser péssimo ator"

Sincero, Heron Capri caiu na risada acerca da fama em questão, e rejeitou, mas explicou o motivo: "Tinha uma máxima que era interessante, tem sentido, mas ao mesmo tempo, tem preconceito. Galã, geralmente, é um péssimo ator. Mas acho que fugi dessa máxima (risos)", disparou.

"Sempre transitei nisso, mas tive uma formação cultural muito forte dentro de casa. A questão da estética não tinha muita importância, o que importa é o conteúdo", disse Herson.

Em tempo, o ator sofreu o infarto, tendo sido submetido a um cateterismo para a colocação de um stent e passou três dias em observação no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Copa Star, no Rio. Ao lado de Natália do Vale, Capri estrearia no dia 26 de fevereiro, em São Paulo, a peça A Sabedoria dos Pais, mas, por recomendações médicas, a estreia foi remanejada para a última quinta-feira (5).