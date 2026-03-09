Vilã de "Três Graças", Grazi Massafera fala de pausa na carreira - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Grazi Massafera, a Arminda de Três Graças, relembrou quando precisou dar uma pausa no auge da carreira, devido à sua filha, Sofia, fruto da relação no passado com Cauã Reymond.

"Foi uma escolha consciente. Trabalhei demais e nesse processo dela, de desabrochar para um outro momento da vida, queria ficar bastante próxima e está muito legal. Fico muito feliz por ter feito isso", disse em entrevista ao Gshow.

A atriz também comentou sobre o seu desconforto da filha ser exposta no mundo da fama, por ter pais famosos.

"O mais chato é a questão da imprensa, crescer aos olhos dos outros em um tempo de internet, que está um pouco doente nesse sentido estético. O pai dela e eu escolhemos isso para nós. Há sempre um diálogo com a Sofia para explicar que tem alguém fotografando", desabafou.