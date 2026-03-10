Flávia Alessandra fala sobre emendar trabalho em próxima novela das nove

Flávia Alessandra está em clima de despedida por Sandra, a vilã de Êta Mundo Bom! (2016), que voltou à TV em Êta Mundo Melhor!, novela que chega ao fim nesta próxima sexta-feira (13), mas não terá descanso.

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz destacou os preparativos para seu retorno ao horário nobre, em Quem Ama Cuida, trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a sucessora de Três Graças, que possui previsão de estreia para maio, e marcará a volta dela à faixa após oito anos.

"Agora farei meu retorno ao horário das nove, que é outro ritmo. Emendar um trabalho no outro é intenso, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto tão preparada. Eu estou com muita vontade de fazer e acontecer, e é o meu momento mesmo de ir com o pé no acelerador", declarou Flávia Alessandra.

Para a atriz, gravar Êta Mundo Melhor! lhe trouxe muitos aprendizados. "Essa novela me mostrou que sou capaz de equilibrar a vida profissional com a pessoal. Não é fácil, mas vale muito a pena. Saio realizada desse projeto", pontuou ela.

