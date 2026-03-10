Fernanda Vasconcellos revela técnica que envolve choro em 'Três Graças'

Fernanda Vasconcellos, que está no ar na novela Três Graças, destacou os desafios de interpretar a personagem Samira, uma das vilãs da trama das nove da Globo, e que lidera o núcleo de tráfico de bebês.
Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, a atriz afirmou que interpretar um papel com uma personalidade criminosa é extremamente difícil, e que a alta carga de intensidade emocional tornam ainda mais difícil dela se desassociar da personagem após o fim das gravações.
"Me alivia"
"Tem vezes que o choro me alivia, e eu choro mesmo. Às vezes, antes de ir embora, espero uns 15 minutos fazendo algo no camarim, olhando celular, conversando para tentar desconectar. Costuma dar certo", comentou Fernanda Vasconcellos.
Para ela, a técnica é essencial para que consiga chegar em casa e redobrar os cuidados sobre o filho, Romeu, de 4 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Cássio Reis. Segundo ela, por mais que tente explicar, o pequeno ainda não entende o seu trabalho, além da dimensão das cenas que ela protagoniza em Três Graças.
