Fernanda Vasconcellos revela técnica que envolve choro em 'Três Graças'

Atriz revela impacto emocional de interpretar vilã da novela das nove da Globo

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, a atriz afirmou que interpretar um papel com uma personalidade criminosa é extremamente difíci - (crédito: Reprodução/Globo)
Fernanda Vasconcellos, que está no ar na novela Três Graças, destacou os desafios de interpretar a personagem Samira, uma das vilãs da trama das nove da Globo, e que lidera o núcleo de tráfico de bebês.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, a atriz afirmou que interpretar um papel com uma personalidade criminosa é extremamente difícil, e que a alta carga de intensidade emocional tornam ainda mais difícil dela se desassociar da personagem após o fim das gravações.

"Me alivia"

"Tem vezes que o choro me alivia, e eu choro mesmo. Às vezes, antes de ir embora, espero uns 15 minutos fazendo algo no camarim, olhando celular, conversando para tentar desconectar. Costuma dar certo", comentou Fernanda Vasconcellos.

Para ela, a técnica é essencial para que consiga chegar em casa e redobrar os cuidados sobre o filho, Romeu, de 4 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Cássio Reis. Segundo ela, por mais que tente explicar, o pequeno ainda não entende o seu trabalho, além da dimensão das cenas que ela protagoniza em Três Graças.

 

postado em 10/03/2026 10:39
