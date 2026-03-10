Morre aos 60 anos Tommy DeCarlo, vocalista do Boston

DeCarlo passou a integrar o Boston e se tornou responsável por interpretar os clássicos da banda em turnês ao redor do mundo - (crédito: Reprodução)

Tommy DeCarlo, vocalista da banda de rock Boston por quase vinte anos, morreu aos 60 anos. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais. O cantor enfrentava um câncer no cérebro diagnosticado em setembro de 2025. O artista morreu nesta segunda-feira (9/3), nos Estados Unidos.

Em comunicado publicado no Facebook, familiares afirmaram que DeCarlo enfrentou a doença com coragem nos últimos meses e pediram respeito à privacidade durante o período de luto.

A trajetória de DeCarlo na música é considerada uma das mais curiosas da história recente do rock. Antes de se tornar vocalista do Boston, ele era um fã dedicado da banda e trabalhava fora da indústria musical.

Nascido em Utica, no estado de Nova York, o cantor cresceu ouvindo os clássicos do grupo e desenvolveu o interesse pela música ainda jovem. Pianista autodidata e integrante de corais durante parte da vida, ele costumava cantar as músicas da banda que admirava desde a adolescência.

O destino mudou em 2007, após a morte de Brad Delp, vocalista original do Boston. Na época, DeCarlo gravou versões caseiras de canções do grupo e publicou as gravações na internet como forma de homenagem.

Os vídeos chamaram a atenção de Tom Scholz, fundador e principal compositor da banda. Impressionado com a semelhança vocal e a interpretação das músicas, Scholz entrou em contato com o cantor e o convidou para participar de um show tributo.

A participação acabou abrindo caminho para algo maior. Pouco tempo depois, DeCarlo passou a integrar oficialmente o Boston e se tornou responsável por interpretar os clássicos da banda em turnês ao redor do mundo.

Durante sua passagem pelo grupo, o cantor ajudou a manter viva a sonoridade que marcou o rock norte-americano desde os anos 1970. Entre as músicas mais conhecidas do repertório estão More Than a Feeling, Peace of Mind e Don’t Look Back, sucessos que permaneceram presentes em rádios e apresentações ao vivo ao longo das décadas.

DeCarlo também participou do álbum Life, Love & Hope, lançado em 2013, no qual dividiu os vocais com Scholz e outros integrantes da banda.

Além da atuação no Boston, o cantor desenvolveu projetos paralelos. Um deles foi a banda DeCarlo, criada ao lado do filho, o guitarrista Tommy DeCarlo Jr., com quem lançou músicas autorais e realizou apresentações.

Nos últimos anos, ele também compartilhou sua trajetória em uma autobiografia em áudio intitulada Unlikely Rockstar, na qual relatou o caminho improvável que o levou de fã anônimo a vocalista de uma das bandas mais conhecidas do rock.

Entre admiradores do Boston, DeCarlo ficou marcado pela forma como preservou o estilo vocal que ajudou a definir a identidade da banda. Sua entrada no grupo representou a continuidade de um legado musical que atravessa gerações de fãs do rock clássico.

