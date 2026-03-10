Tânia Maria encarna vilã de terror para torcer pelo Brasil no Oscar

A corrida pelo Oscar ganhou um toque de humor e superstição em uma nova campanha da HBO Max. No centro da ação está a atriz Tânia Maria, intérprete de Dona Sebastiana em O Agente Secreto, que aparece transformada em uma figura sombria para torcer pelo sucesso do Brasil na premiação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No vídeo, a atriz surge caracterizada como Tia Gladys, personagem do filme de terror A Hora do Mal, papel originalmente interpretado por Amy Madigan. Ela encena um ritual com um galho adornado com mechas de cabelo enquanto comenta que o gesto serve “para dar muita sorte ao cinema brasileiro”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A peça publicitária também cria situações inusitadas ao inserir a atriz em universos de outros títulos presentes na temporada de premiações. Em determinado momento, ela interage com personagens de Pecadores, produção estrelada por Michael B. Jordan. Em meio à brincadeira, a campanha inclui até uma cena em que Tânia Maria toca forró para os personagens.

minha amiga Tânia Maria e eu decidimos apresentar o molho brasileiro pros gringos esse ano ????????. pic.twitter.com/XuNU8cTLff — HBO Max Brasil (@StreamMaxBR) March 9, 2026

Outro destaque do vídeo é a referência ao longa dirigido por Kleber Mendonça Filho. O filme chega ao Oscar disputando quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura.

Mesmo participando da campanha, Tânia Maria não deverá comparecer à cerimônia em Los Angeles. Por motivos de saúde, a atriz permanecerá no Brasil durante a premiação, acompanhando e torcendo de longe pelo desempenho do cinema nacional.