Tânia Maria encarna vilã de terror para torcer pelo Brasil no Oscar

Atriz aparece como Tia Gladys para dar sorte ao cinema brasileiro na premiação

Tânia Maria - (crédito: Reprodução )
A corrida pelo Oscar ganhou um toque de humor e superstição em uma nova campanha da HBO Max. No centro da ação está a atriz Tânia Maria, intérprete de Dona Sebastiana em O Agente Secreto, que aparece transformada em uma figura sombria para torcer pelo sucesso do Brasil na premiação.

No vídeo, a atriz surge caracterizada como Tia Gladys, personagem do filme de terror A Hora do Mal, papel originalmente interpretado por Amy Madigan. Ela encena um ritual com um galho adornado com mechas de cabelo enquanto comenta que o gesto serve “para dar muita sorte ao cinema brasileiro”.

A peça publicitária também cria situações inusitadas ao inserir a atriz em universos de outros títulos presentes na temporada de premiações. Em determinado momento, ela interage com personagens de Pecadores, produção estrelada por Michael B. Jordan. Em meio à brincadeira, a campanha inclui até uma cena em que Tânia Maria toca forró para os personagens.

Outro destaque do vídeo é a referência ao longa dirigido por Kleber Mendonça Filho. O filme chega ao Oscar disputando quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura.

Mesmo participando da campanha, Tânia Maria não deverá comparecer à cerimônia em Los Angeles. Por motivos de saúde, a atriz permanecerá no Brasil durante a premiação, acompanhando e torcendo de longe pelo desempenho do cinema nacional.

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 10/03/2026 11:33
