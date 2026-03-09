Oscar 2026: falas de Timothée Chalamet abalam campanha por Melhor Ator

Polêmicas recentes teriam enfraquecido a campanha de Timothée Chalamet na corrida pelo Oscar - (crédito: Divulgação )

A menos de uma semana da cerimônia do Oscar 2026, a corrida pelo prêmio de Melhor Ator pode ter sofrido uma virada inesperada. Apontado até recentemente como um dos nomes fortes da disputa, Timothée Chalamet (Marty Supreme) vê o favoritismo se dissipar após uma sequência de críticas e controvérsias ligadas à sua campanha na temporada de premiações.

A avaliação foi feita por Clayton Davis, editor-chefe de premiações da Variety. Segundo ele, as possibilidades de vitória do ator “praticamente evaporaram”. “Durante semanas, seu estilo de campanha atraiu críticas significativas de profissionais da indústria e votantes, indicando que o ator talvez precise esperar um pouco mais por seu primeiro Oscar”, afirmou.

O comentário foi resultado de uma entrevista de Chalamet à Variety, quando o ator falou sobre outras linguagens artísticas, afirmando que não teria interesse em trabalhar em áreas como teatro, balé ou ópera por não terem o mesmo alcance popular do cinema. “Não quero trabalhar em algo como balé ou ópera, onde é preciso dizer ‘mantenham essa coisa viva’, mesmo que ninguém mais se importe”, disse.

Pela terceira vez, Chalamet disputa pela estatueta de Melhor Ator. A primeira indicação ocorreu em 2018, pelo filme Me chame pelo seu nome. A segunda veio em 2025, por Um completo desconhecido. Neste ano, a categoria também reúne Leonardo DiCaprio (Uma batalha após a outra), Ethan Hawke (Blue moon), Michael B. Jordan (Pecadores) e o brasileiro Wagner Moura (O agente secreto).

De acordo com a análise da Variety, o cenário atual aponta uma disputa direta entre Hawke, que recebeu forte aclamação da crítica especializada, e Jordan, protagonista do longa considerado favorito ao principal prêmio da noite e responsável por quebrar recordes de indicações.