Espaço Cultural Renato Russo celebra a poesia brasiliense com eventos em março

Em comemoração ao Dia Nacional da Poesia, celebrado em 14 de março, e ao Dia Mundial da Poesia, em 21 de março, a Biblioteca de Arte de Brasília e o Espaço Cultural Renato Russo inauguram o projeto Palco Poético — encontro de poesias no local. Para isso, dois eventos foram organizados: um neste sábado, de 13h às 20h, e outro em 28 de março, de 14h às 20h. A entrada é gratuita.

No sábado, quando também é comemorado o aniversário do escritor Castro Alves, a programação começa com uma roda de conversa com membros de diversas Academias de Letras do Distrito Federal e Entorno, como as de Planaltina, Cruzeiro, Gama e Taguatinga. Depois, o público pode aproveitar uma oficina de escrita criativa e poesia com a poetisa goiana Nanni Pimenta e a inauguração da exposição temática Mostra Arquivo Poético, com poemas de escritores do DF.

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O dia se encerra com uma homenagem aos irmãos Ferreira, os compositores piauienses Clodo, Climério e Clésio, organizada pelo Grupo Colheita. Será realizada uma roda de conversa com Severino Francisco e Dea Barbosa, autores da biografia Clodo, Climério e Clésio - A profissão do sonho. E, em seguida, os irmãos João e Pedro Ferreira, filhos de Clodo, apresentarão um show com canções do trio piauiense. "Nós temos a Musiteca, que leva o nome do Clodo, e pelo Climério ser poeta, o Grupo Colheita sugeriu fazer a homenagem", conta Leandro Matias, gerente do Espaço Cultural Renato Russo. No evento, estarão presentes a irmã e os filhos de Climério.

Climério, Clésio e Clodo saíram do Piauí em direção a Brasília aos 18, 17 e 13 anos, respectivamente. Compuseram canções como Revelação, de Clodo e Clésio e gravada por Fagner; e Enquanto engoma a calça, música de Climério com Ednardo. Como trio, gravaram cinco álbuns e tiveram composições eternizadas nas vozes de cantores como Ney Matogrosso, Milton Nascimento, Fafá de Belém, Elba Ramalho e Dominguinhos.

João Ferreira, violonista e filho de Clodo, celebra a homenagem ao trio. "Sempre ficamos gratos por esses momentos, por lembrarem da obra deles. Três irmãos compositores piauienses que fizeram músicas que reverberaram na voz de grandes artistas", diz. "Os três têm uma trajetória muito rica em Brasília, vieram logo no início da construção da cidade. É mais um momento para lembrarmos deles e celebrarmos a obra musical que construíram."

No dia 28, será realizada a Feira de Exposição Poética, evento aberto para apresentações culturais. "Teremos várias bancas de poetas da cidade, e um palco aberto no espaço central do Espaço Cultural Renato Russo para quem quiser se apresentar", convida Matias.

Serviço

Palco Poético — encontro de poesias

No Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Neste sábado, de 13h às 20h, e no dia 21 de março, de 14h às 20h. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



