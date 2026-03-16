Todo Mundo em Pânico 6 tira sarro da Tia Gladys em pôster brasileiro - (crédito: Observatorio do Cinema)





Após a vitória de Amy Madigan, a Tia Gladys de A Hora do Mal, no Oscar, foi divulgado um pôster de Todo Mundo em Pânico 6 parodiando a personagem que rendeu o troféu para a atriz.

Tudo sobre Todo Mundo em Pânico 6

Lançada em 2000, Todo Mundo em Pânico é uma série de filmes de comédia que ganhou fama por fazer sátiras e paródias de grandes sucessos do cinema, especialmente do gênero terror, como Pânico e Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado.

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A trama gira em torno de um grupo de adolescentes lidando com um assassino mascarado, tudo com muito humor irreverente e cheio de referências à cultura pop. Os cinco filmes arrecadaram aproximadamente US$ 895 milhões na bilheteria global.

Após mais de uma década de espera, a icônica franquia Todo Mundo em Pânico está de volta com o sexto filme, que marcará o retorno de rostos conhecidos das primeiras produções e a chegada de novos nomes ao elenco.

O longa vai tirar sarro de filmes de terror moderno como Pecadores, A Hora do Mal, Um Lugar Silencioso, A Substância, entre outros.

Segundo o site Deadline, Cheri Oteri e Chris Elliott, veteranos da trilogia original, foram confirmados no elenco de Todo Mundo em Pânico 6. Oteri interpretou a repórter Gail Hailstorm, uma sátira de Gale Weathers (personagem de Courteney Cox em Pânico), enquanto Elliott deu vida ao excêntrico Hanson em Todo Mundo em Pânico 2 e a Ezekiel no quarto filme.

Além dos retornos nostálgicos, o novo filme contará com Damon Wayans Jr., Kim Wayans e Heidi Gardner entre os nomes inéditos na franquia. Ainda não foram revelados detalhes sobre os personagens que cada um interpretará.

Os atores se juntarão a veteranos da franquia cono Marlon Wayans, Shawn Wayans, Regina Hall, Anna Faris, Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, e Jon Abrahams.

Michael Tiddes (Inatividade Paranormal) ficará a cargo da direção de Todo Mundo em Pânico 6.

O filme chegará às telonas no dia 4 de junho.

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