Jack Ryan: Novo filme ganha título oficial e data para teaser - (crédito: Observatorio do Cinema)

O Prime Video confirmou o retorno de Jack Ryan em um novo filme baseado na franquia criada por Tom Clancy. O longa recebeu o título oficial de Jack Ryan: Ghost War.

Além do anúncio do nome do longa, o serviço de streaming também divulgou um breve clipe, que serve como esquenta para o primeiro teaser, que será lançado amanhã (17).

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Confira abaixo:

Tudo sobre Jack Ryan: Ghost War

A produção marca a continuação da história apresentada na série Jack Ryan, que acompanhou o analista da CIA interpretado por John Krasinski.

A direção ficou a cargo de Andrew Bernstein, que serviu como produtor executivo e diretor da 2ª temporada de Jack Ryan. Aaron Rabin, roteirista da 4ª temporada, escreveu o roteiro do filme.

O seriado foi exibido entre 2018 e 2023 e se tornou um dos principais sucessos do gênero ação do catálogo do Prime Video.

Detalhes sobre a trama de Ghost War ainda não foram divulgados, mas o projeto já é considerado um dos lançamentos mais aguardados da franquia.

Ainda não há previsão de lançamento para o filme.

As quatro temporadas de Jack Ryan estão disponíveis no Prime Video.