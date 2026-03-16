Resident Evil: Diretor do novo filme já zerou Requiem duas vezes - (crédito: Observatorio do Cinema)

O diretor Zach Cregger, responsável pelo novo filme de Resident Evil, já terminou duas vezes o jogo Resident Evil Requiem antes do lançamento da adaptação. A informação foi revelada pela jornalista Destiny Jackson, do Deadline Hollywood.

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Segundo Jackson, Cregger demonstrou grande familiaridade com a série ao concluir o jogo duas vezes pouco tempo após seu lançamento.

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Apesar disso, o diretor admitiu que nem todos os títulos da franquia foram fáceis de encarar. De acordo com o relato da jornalista, ele teria desistido de Resident Evil Village por considerar o capítulo um dos mais assustadores da série.

Novo filme terá história original

O novo longa de Resident Evil tem estreia prevista para 17 de setembro e deve seguir um caminho diferente das adaptações anteriores da franquia.

Em entrevista à Entertainment Weekly, Cregger explicou que o filme não será uma adaptação direta dos jogos.

É uma história totalmente original, afirmou o diretor. Quando você assistir, vai pensar: Isso é muito Zach. A trama apenas acontece dentro do universo de Resident Evil.

Ele também disse acreditar que os fãs da franquia não devem se decepcionar com a abordagem.

Cregger ganhou destaque no cinema de terror com filmes como Noites Brutais e A Hora do Mal. Segundo produtores do novo projeto, o cineasta recebeu grande liberdade criativa para desenvolver a adaptação.

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Enquanto isso, Resident Evil Requiem segue registrando forte desempenho comercial. O jogo, desenvolvido pela Capcom, já ultrapassou a marca de seis milhões de cópias vendidas e se tornou o título que vendeu mais rápido da história da franquia.